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воскресенье, 01 сентября 2019 11:16

Пилот "Формулы 2" разбился во время гонки

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Пилот &quot;Формулы 2&quot; разбился во время гонки
Антуан Юбер погиб после аварии на "Формуле 2". Фото: nevasport.ru

Пилот "Формулы 2" француз 22-летний Антуан Юбер попал в аварию на гоночной трассе в Бельгии и погиб.

Трагедия случилась на 3 круге. Мужчина влетел в заграждение, после чего в него врезался американец Хуан Мануэль Корреа, пишет skysports.com.

Гонку остановили. Юбера доставили в больницу, где он умер от тяжелых травм.

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После 2 побед в Монако и Франции, пилот шел 8 в чемпионате "Формулы 2".

В Польше трагически погиб велогонщик.

Бельгийский гонщик Бьорген Ламбрехт умер в больнице после падения на третьем этапе "Тура Польши". Ламбрехт врезался в бетонную трубу из-за влажной трассы.

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