Peugeot обновила логотип для автомобилей

Логотип решили заменить падения уровня продаж. Фото: youtube.com/Peugeot

Дизайнеры разработали новый логотип для автомобилей Peugeot.

Обновленное изображение на решетках радиаторов показали в видео на официальном YouТube-канале компании.

Изображение льва на логотипе сохранили. Производитель использует образ хищника с 1958 года. На новом лого дизайнеры оставили только голову с гривой.

В заявлении компании говорится, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда - переход к новой технологической стратегии.

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Новый логотип стал 11-м в истории компании. Его решили заменить после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.

Немецкая компания Audi планирует уменьшать запас хода для будущих электрических автомобилей. В компании уверяют, что им не избежать перехода на электрические силовые установки.