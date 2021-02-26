Peugeot обновила логотип для автомобилей

 
Ексклюзивы
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 486
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Девушки выходят без белья. Для академического театра это необычно - актер
Просмотров: 1557
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Просмотров: 378
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1278
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2691
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 864
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
В больнице творятся ужасы. Показывал бы их тем, кто не хочет вакцинироватся - первый вакцинированый врач Украины
Просмотров: 2889
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Сергея Стерненка на 7 лет отправили за решетку: что известно об активисте, его деятельности и уголовных делах
Просмотров: 558
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
"Происходит немыслимое для страны двух Майданов": как в Одессе судили Сергея Стерненко
Просмотров: 1503
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Работодатели не побегут искать пенсионеров: эксперты оценили новую инициативу депутатов
Просмотров: 3951
Фото
Все фото
5
6
5
5
10
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
С V12 и &quot;горячим&quot; характером - на аукционе продают уникальное авто
С V12 и "горячим" характером - на аукционе продают уникальное авто
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Геймпад и дымогенератор - презентовали оригинальный геймерский седан
Чемпион &quot;Формулы-1&quot; распродает коллекцию автомобилей
Чемпион "Формулы-1" распродает коллекцию автомобилей
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Со смелым дизайном и электродвигателями - состоялась мировая премьера нового Nissan Qashqai
Видео
Все видео
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
Разгон полета до 160 км/ч - показали уникальное авто-самолет
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
"Феррари", которое слепили из снега, стало "звездой" сети
Интервью
1/5
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Леся Украинка была одной из первых феминисток
Просмотров: 486
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Неизвестно людям и таким должно остаться - Леся Украинка скрывала личную жизнь
Просмотров: 1278
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Зеленский идет путем Порошенко. Потеряет пророссийский электорат - Портников
Просмотров: 2691
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Заключенный должен постоянно бояться – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 864
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Выходом может стать видеорегистратор - автоюрист дал совет начинающим водителям
Просмотров: 324
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 февраля 2021
Просмотров: 342
Конкуренти
Мою тальнівську хату доглядають двоє — сусід Володя й чоловік жінчиної сестри Микола. Я підтримую між ними приховану конкуренцію. ...
пятница, 26 февраля 2021 09:29

Peugeot обновила логотип для автомобилей

  Комментировать
Peugeot обновила логотип для автомобилей
Логотип решили заменить падения уровня продаж. Фото: youtube.com/Peugeot

Дизайнеры разработали новый логотип для автомобилей Peugeot.

Обновленное изображение на решетках радиаторов показали в видео на официальном YouТube-канале компании.

Изображение льва на логотипе сохранили. Производитель использует образ хищника с 1958 года. На новом лого дизайнеры оставили только голову с гривой.

В заявлении компании говорится, что Peugeot открывает следующую главу истории бренда - переход к новой технологической стратегии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Под капотом 1,2 тыс. "лошадей" - протестировали Aston Martin за 90 млн

Новый логотип стал 11-м в истории компании. Его решили заменить после падения уровня продаж автомобильного концерна PSA Group.

Немецкая компания Audi планирует уменьшать запас хода для будущих электрических автомобилей. В компании уверяют, что им не избежать перехода на электрические силовые установки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Peugeot обновила логотип для автомобилей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
февраля

Расстреляли организатора уничтожения украинцев

Европарламент назвал депортацию чеченцев и ингушей геноцидом

Исламские фанатики впервые попытались взорвать "Всемирный торговый центр"

Виновникам аварии с шестью погибшими дали по 10 лет

Самое читаемое
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
Сколько стоят продукты в Польше - фото с ценами в супермаркетах
26
 Просмотров: 12753
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего &quot;друга&quot;
Марсоход Perseverance случайно снял смерть своего "друга"
5
 Просмотров: 12618
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса
40 мин. стояла сама 5-летнюю девочку в лесу высадили из автобуса Просмотров: 11349
В Москве от голода умерла писательница из Украины
В Москве от голода умерла писательница из Украины Просмотров: 9739
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев
Утвердили новые тарифы для мобильных операторов: как изменится стоимость связи для украинцев Просмотров: 9522
Авто
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров
Audi будет уменьшать запас хода для электрокаров Просмотров: 846
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
Эксперт рассказал, почему после повышения штрафов аварий не станет меньше
 Просмотров: 378
Заметили первый внедорожник Ferrari
Заметили первый внедорожник Ferrari Просмотров: 297
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
Ford будет выпускать кроссовер Explorer с одним типом коробки передач
5
 Просмотров: 639
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
Плавающий лимузин и Monster Buggy: в Украине появился формат мобильных праздников
8
 Просмотров: 72
Больше всего комментируют
9
Первому человеку в Украине сделали прививку от коронавируса
8
"Мясник" против правозащитника - кто такие Жуков и Григоренко
3
Зеленский: "Предлагай генерального прокурора. Сделаем это вместе"
1
Добкин заявил, что готовится рейдерский захват "Барабашово"
1
С трибуны убрали депутата, который отказался выступать на украинском языке
Голосов: 15884
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть