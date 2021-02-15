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понедельник, 15 февраля 2021 13:57

Первый новейшей двигатель устанавливали только в Мercedes-Benz
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Единственный в Украине Мercedes-Benz 260 . Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель
Фото: Владимир Мукан
Запасное колесо в Мercedes-Benz 1930-х годов было дополнительной опцией
Капот Мercedes-Benz 260. Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель
Мercedes-Benz 260 с дизелем
Мercedes-Benz 260 с дизелем

В этот день 1936 года начали производить первый серийный легковой автомобиль с дизельным двигателем.

Новейший в то время силовой агрегат начали устанавливать в немецкий Мercedes-Benz 260. В индексе модели с дизелем появилось обозначение D.

Автор: avtopogliad.com.ua
  Мercedes-Benz 260 с дизелем
Мercedes-Benz 260 с дизелем

Первый серийный двигатель на дизтопливе для легковушки был 2-литровым, выдавал мощность 45 лошадиных сил. Модель, оснащена ним, стоила на 2000 марок дороже такую ​​же с бензиновым мотором - 6,8 тыс. марок.

"Это был прорыв для автомобилестроения. Уже тогда преимущества дизельного двигателя были настолько очевидны, что консервативная компания Мercedes не побоялась использовать его для премиальной модели 260. Эта машина имела просторный салон. Пассажиры второго ряда имели немало места для ног. Модель отличалась большой плавностью хода" , - говорит Gazeta.ua автоэксперт Николай Руденко.

Автор: Владимир Мукан
  Единственный в Украине Мercedes-Benz 260 . Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель
Единственный в Украине Мercedes-Benz 260 . Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель

Практически каждая модель немецкого производителя Мercedes-Benz в 1960-1990-х годов выпуска имела как бензиновый, так и дизельную версию. Последние пользовались в Европе большим спросом.

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"Дизели нравились европейцам через большую тяговитость, неприхотливость и меньшую трату горючего. Был в этих силовых агрегатов и недостаток. Они были шумными , плохо запускались в морозы. Поэтому с 1980-х некоторые автомобили оборудовали предпусковой подогревателем. Среди недостатков было и большое загрязнения воздуха. Поэтому в конце 1990-х дизели делают только с турбиной и мощными катализаторами ", - объясняет специалист.

Автор: Владимир Мукан
  Капот Мercedes-Benz 260. Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель
Капот Мercedes-Benz 260. Именно на такую модель производитель впервые установил дизельный двигатель

В 1886 году выдали патент на первый автомобиль в мире. Его получил немецкий инженер Карл Бенц. Изобретателю дали имперский патент с номером 37435. В честь этого он соответственно назвал свою машину - Benz Patent Motorwagen.

Автор: Владимир Мукан
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Дата
15
февраля

Первый новейшей двигатель устанавливали только в Мercedes-Benz

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