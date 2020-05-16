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суббота, 16 мая 2020 13:22

Перепутала газ с тормозом - сотрудница автомойки чуть не утопила Nissan в озере

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Автор: dtp.kiev.ua
  Стажерка автомойки без водительского удостоверения направила клиентское авто в озеро
Стажерка автомойки без водительского удостоверения направила клиентское авто в озеро

Работники автомойки в Киеве чуть не утопили автомобиль своего клиента в озере на Харьковском массиве. Повредили бамперы, днище и поддон коробки передач.

Владелица красного кроссовера Nissan Juke отдала машину в мойку Traffic на столичном просп. Николая Бажана, 1-Т По просьбе работников сервиса оставила у них ключи, говорится в посте Влада Антонова с dtp.kiev.ua. Он оперативно публикует на своей странице курьезы и чрезвычайные ситуации, которые происходят в столице. Разместил рассказ хозяйки машины.

"Приехала на автомойку Traffic по адресу пр-т Бажана 1-Т, уже обслуживалась там несколько раз. Мойка достаточно козырная при счете за внешнюю мойку + коврики + протереть приборную панель насчитали 465 грн ", - рассказывает владелица кроссовера.

Авто в работу в нее принял работник мойки. Сказал, что авто будет готово через час.

"Он настоял, чтобы отдала ключи и приходила через час. Я пришла через 45 минут увидела на территории парковки возле мойки какойто кипиш, а потом и свою машину наполовину в кювете, которую держали мужиков 10, чтобы не покатилась дальше и другая машина на тросах пыталась вытащить ее, вытирая днищем моей машины бордюр, - рассказывает владелица Nissan Juke. - Оказалось, что кто-то из сотрудников дал указание выгнать машину на улицу с моечной кабины девушке 1999 года рождения без водительского удостоверения вообще. Она еще и не была работником мойки, только стажировалась. Девушка, по ее словам, перепутала педали. Удивительно еще как дальше в озеро не уехали. Авто повреждения не на одну тысячу долларов, вместе с бамперами, а также, скорее всего, поврежденной коробкой. При полном КАСКО как будет выплачиваться компенсация в такой ситуации пока не понятно. На девушку составлен админпротокол ".

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Два года назад пьяный автомойщик одного из столичных сервисов угнал автомобиль пророссийского политика и кума российского президента Виктора Медведчука. Угонщик не справился с управлением мощного позашлховика "Мерседес Бенц" и разбил его.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10222115719592200&set=a.10201341313685036&type=3&theater
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