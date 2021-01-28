Перекрыли движение на 2 международных трассах

Перекрыли движение на двух международных трассах фото: Ukranews

Для расчистки снега на дорогах государственного значения М-15 Одесса - Рени и М-16 Одесса - Кучурган запретили движение всех транспортных средств. Об этом в Telegram-канале сообщила ДСНС Украины.

Также временно ввели ограничения движения транспортных средств на автодорогах Н-24 Благовещенское-Николаев и М-13 Кропивницкий-Платоново. В Киевской области временно будет действовать ограничение движения крупногабаритного грузового транспорта на автодорогах общего пользования государственного значения. На других автомобильных дорогах государственного значения страны транспортное сообщение обеспечено.

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14 января из-за интенсивных осадков в Украине зафиксировали более 1200 сообщений о ДТП. Над расчисткой дорог работали 1722 единицы техники и 1855 работников.