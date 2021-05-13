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четверг, 13 мая 2021 14:01

Оригинальные BBS диски в Украине – обыкновенная реальность

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Колесные диски – важный элемент любого автомобиля. Важный во всех смыслах. Они гарантируют не только устойчивый и, следовательно, безопасный ход машины, но и являются непременным атрибутом ее узнаваемого экстерьера.

Именно так, а не иначе. Ведь не секрет, что для многих современных автолюбителей качество и надежность дисков должны в обязательном порядке сочетаться с их стильным дизайном и громким именем. Такими характеристиками в полной мере располагают легендарные немецкие BBS диски, официальным дистрибьютером которых в Украине является компания ATOMIC-SHOP.

 

О бренде BBS

История дисков ббс насчитывает уже больше 50 лет. В 1970 году в небольшом немецком городке Шильтах на заводе по производству пластиковых автозапчастей Клаус Бранд и Генрих Баумгартнер впервые представили миру свое детище – диски BBS. Известный сегодня миллионам автолюбителей бренд появился в результате сокращения имен создателей и названия города, в котором они работали (нем. – Baumgartner, Brand, Schiltach).

Почему ББС диски?

За полвека, которые существуют диски BBS, они превратились из "темной лошадки" колесной промышленности в настоящую икону автомобильного стиля. В чем же изюминка ббс? Наверное, в том, что с самого начала создатели дисков BBS сделали ставку на автоспорт. А, как известно, к дискам спортивных и гоночных авто выдвигаются особые требования в плане повышенной надежности, износостойкости и дизайна.

Все эти качества обеспечивают ббс диски. Достаточно будет упомянуть, что уже в начале 1990-х годов немецкая компания-производитель из Шильтаха по многим параметрам обошла своих основных конкурентов и стала ведущей на мировом рынке. Автодиски BBS на протяжении многих лет активно и успешно используются в гонках "Формулы-1". Скажем больше, на легендарный Porsche 911 чаще всего продолжают устанавливать специальные облегченные литые автодиски ббс.

Но и это еще не все. Разработчики дисков BBS на каком-то этапе решили привнести свои уникальные технологии и инженерную мысль в жизнь рядовых автолюбителей. Так, ббс стали доступны всем желающим, а не только именитым гонщикам. В наши дни дискам BBS отдают свое предпочтение такие автомобильные бренды, как BMW, Audi и другие. На авто этих марок колесная продукция ббс одинаково хорошо зарекомендовала себя как на скоростных трассах, так и в черте городских дорог.

 

Оригинальные диски BBS в Украине

В Украине, в частности, в Киеве диски ббс известны уже не первый год. Компания ATOMIC-SHOP является эксклюзивным партнером немецкого производителя, поставляя на рынок страны оригинальную продукцию различных видов: литую, кованую и т.д.

Приобретая диски ббс в Киеве, вы можете не сомневаться в их преимуществах, а именно:

• прочности сплава, которая достигается благодаря раскатыванию обода диска при высоких температурах;

• максимально точном расчете распределения нагрузок на всю ходовую часть машины и отдельно на автодиск;

• технологии литья под низким давлением (позволяет создавать не только сверхкачественный продукт, но и дизайн премиум-класса);

• совершенной симметрии, геометрии колесных дисков;

• и, как следствие всего сказанного выше, длительном периоде эксплуатации.

Диски ббс в Киеве – есть ли аналоги?

Достоинства BBS дисков неоспоримы. Однако кое-кто из автолюбителей считает их несколько устаревшими и, что самое важное, необоснованно дорогими. С последним утверждением трудно не согласиться. Бесспорно, ббс – это легендарный бренд, немецкое качество и стиль экстра-класса! И за все это приходится платить…

Впрочем, есть альтернативный выход. В ATOMIC-SHOP всегда найдутся более доступные аналоги BBS, к примеру, колесные диски RAYS и Advan. По мнению отдельных экспертов, большинство технических характеристик этих дисков не уступают параметрам ббс, а в некоторых случаях – даже превосходят их. И при этом стоят на порядок дешевле. Соответственно, какие диски выбрать, решать исключительно вам!

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Дата
13
мая

Состоялся первый чемпионат "Формулы-1"

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