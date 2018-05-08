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вторник, 08 мая 2018 11:30

Оригинальные автовышки КрАЗ будут выполнять высотные работы на Полтавском ГОКе

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Оригинальные автовышки КрАЗ будут выполнять высотные работы на Полтавском ГОКе
Автогидроподъемники оборудованы специальными устройствами для безопасности работы

Автовышки готовятся к отгрузке по адресу давнего партнера ЧАО "АвтоКрАЗ" - Полтавского ГОКа. Об этом сообщила пресс-секретарь предприятия Дина Стеганцева.

Автоподъемник ТК-К-5233 AGP 26 базируется на полноприводном шасси КрАЗ-5233НЕ экологического класса Евро 5, выполненном в базовой комплектации. Из дополнительных опций - кондиционер в кабине водителя, АБС в тормозной системе.

Подъемное оборудование комбинированного (локтевого) типа имеет максимальную рабочую высоту 26 м, максимальный вылет 12 м, угол поворота 360°, электроизоляцию трубки - 1000 В.

Для безопасной работы автогидроподъемники оборудованы специальными устройствами: ограничителями предельного груза и рабочей зоны, системами: ориентации пола рабочей платформы, блокировки подъема опор, если стрела находится не в транспортном положении, блокировки подъема и поворота секций стрелы, если подъемник не выставлен на выносные опоры, аварийного опускания рабочей платформы, аварийной остановки двигателя с кнопкой "Стоп" на рабочем месте машиниста подъемника и в рабочей платформе, двусторонним переговорным устройством и прибором для аварийной эвакуации работников с рабочей платформы. Подъемное оборудование смонтировано одним из партнеров КрАЗа - заводом спецтехники "Техкомплект".

Как отметил главный специалист по транспорту ПГОК Александр Валковий, спецмашины будут задействованы непосредственно при выполнении ремонтных работ технологического оборудования, в том числе гидравлических экскаваторов, а также при обслуживании линий электропередач и подстанций АО "Полтавский ГОК".

Сейчас на Полтавском ГОКе работает большое количество автомобильной техники КрАЗ. Как отмечают специалисты комбината, КрАЗы - лучшее решение, подтвержденное временем, для обеспечения различных технологий комбината. Не случайно десятки тысяч КрАЗов трудится в тяжелейших условиях карьеров не только Украины, но и за рубежом. Грязь, серпантинные извилистые дороги, крутые подъемы с 20° уклоном и пологие спуски - все это стихия КрАЗа-тяжеловоза, который создавался как автомобиль для тяжелых условий эксплуатации. Украинские ГОКи рассматривают ЧАО "АвтоКрАЗ" как серьезного и перспективного партнера, способного обеспечить их технологии гаммой автомобилей и организовать техническое обслуживание машин. Для "АвтоКрАЗ" очень важно иметь ГОК за партнеров, поскольку их производственно-техническая база требует большого количества автомобилей разного типа, которые КрАЗ производит.

По материалам ЧАО "АвтоКрАЗ".

Кременчугская газета
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