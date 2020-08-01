Опубликовали официальные фото бюджетного KIA Sonet

Автор: KIA KIA Sonet

Компания KIA показала официальные изображения доступного кроссовера Sonet.

Новинка получила фары со светодиодными дневными ходовыми огнями и радиаторной решеткой в ​​фирменном стиле "нос тигра".

Впервые авот появится на рынке Индии. После Sonet предложат и дилеры других стран. В Индии кроссовер представят с двумя бензиновыми моторами и дизелем на выбор и безальтернативным передним приводом.

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Базовое оснащение модели будет включать 6 подушек безопасности. Таким образом, авто станет одним из самых безопасных маленьких кроссоверов в Индии. Его длина не будет превышает четырех метров.

Производить Sonet будут на индийском заводе KIA. Стоимость кроссовера составит около 300 тыс. грн. Презентуют новинку 7 августа текущего года.

С начала 2020 года украинцы приобрели и зарегистрировали более 1,3 тыс. новых легковых авто из Китая.