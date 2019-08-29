Обновленный Land Rover Defender зажгли на съемочной площадке "Джеймса Бонда"

Land Rover Defender существенно обновили. Фото: auto.24tv.ua

Новый Land Rover Defender попал в объектив в Британии. Судя по фотографии, Defender существенно обновили.

"Защитник" получил новую платформу MLA, такую ​​же, как у Discovery. Это означает, что Defender будут выпускать как с длинной, так и с короткой базой.

Британский внедорожник предложат с тремя бензиновыми и тремя дизельными агрегатами мощностью от 197 до 395 лошадиных сил. Все двигатели будут работать с восьмиступенчатой ​​АКП. Кроме того, для нового Defender предусмотрена версия P400e, которая обозначает гибридную силовую установку на основе двухлитрового турбомотора.

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LR Defender 2020 получит оригинальные настройки системы полного привода и Антипробуксовочную систему Terrain Response. Также, на машину установят дифференциалы с электронной блокировкой на обоих осях. Между тем, авто будет комплектоваться различными вариантами колес: дорожными, внедорожными и тому подобное. За дополнительную плату будет доступна пневматическая подвеска.

Ориентировочно, цены на новый Defender стартанут от 1,23 млн грн.

По словам очевидцев, у нового Defender есть роль в новом фильме о "Джеймсе Бонде". Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

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