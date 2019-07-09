Обновленную Toyota Yaris уже тестируют в Германии

Фото: motor1.com

На немецком Нюрбургринге тестируют новые Toyota Yaris.

Японская компания, похоже, испытывает спортивный и гибридный прототипы модели.

Версия Yaris Sport "засветилась" в фирменной маскировке отделения Toyota GRMN. Машина имеет золотистые колесные диски с низкопрофильной резиной и расширенными арками. Также транспортное стредство укомплектовали характерной массивной решеткой радитора в стиле современных моделей Toyota и Lexus.

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Хэтчбек с черно-белым камуфляжем - это Yaris Hybrid. На это намекает желтая наклейка, которую обязаны нести на себе любые автомобили с электрифицированными силовыми установками.

Новое поколение Toyota Yaris могут официально представить уже в этом году. Презентация новинки может состояться в октябре на автосалоне в Токио. Текущую версию хэтчбека производят с 2011 года. Об этом сообщили на motor1.com.

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