Обнародовали первые фото нового Opel Corsa. Фото: Фото: afp.com.ua

В сеть попали первые фото Opel Corsa нового поколения.

Хэтчбек стал более выразительным с виду и вытянулся на 40 мм по сравнению с предшественниками. Платформу для него позаимствовали у нового Peugeot 208.

В салоне впервые появилась цифровая панель приборов. Новый Opel Corsa стал просторнее внутри, а объем его багажника разработчики увеличили до 309 л.

Серийная модель, скорее всего, получит 1,2-литровые бензиновые двигатели мощностью 75, 100 и 130 лошадиных сил. Между тем, возможно новый Corsa укомплектуют 1,5-литровым 100-сильным турбодизельным силовым агрегатом. Существует и мнение относительно появления 136-сильного электромобиля Opel Corsa.

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Платформа PSA, еще называется Common Modular Platform (CMP) - основа, на которой собирают некоторые машины. PSA EMP1 - общая малолитражных платформа, совместно разработана и используется французской автомобильной группой Groupe PSA и государственным китайским автопроизводителем Dongfeng.

Платформа будет использоваться для компактных моделей автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и аккумуляторных электрических машин.

На платформе EMP1 конструируют Peugeot 208, DS 3 Crossback, Opel Corsa.

Mercedes запустил в серийное производство электрокроссовер EQC.