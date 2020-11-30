Новый рекорд: полиция конфисковала машину через 30 секунд после покупки

Renault Megane CC "подрезал" автомобиль правоохранительных органов. Фото: Аuto.rambler

В британском городе Норгемптон полиция конфисковала автомобиль, который приобрели 30 сек назад. Об этом сообщает полиция Норгемптона в Twitter.

Полиция остановила Renault Megane CC, который выезжал с автосалона. Причиной остановки является неосторожность водителя и отсутствие необходимых документов. Renault Megane CC "подрезал" автомобиль правоохранительных органов. Во время проверки документов на новый Megane, обнаружили отсутствие страхового талона. В результате только приобретенное авто конфисковали. Его погрузили на эвакуатор и отправили на специальную стоянку.

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Киевская таможня Государственной службы в сотрудничестве с Интерполом конфисковала новый седан BMW M5. Машину пытались ввезти в Украину на таможенном пункте "Житомир" по поддельным документам, сообщается на Facebook-странице Киевской таможни.