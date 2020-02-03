Новый Nissan Leaf стал быстрее Tesla

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Гоночная модификация Nissan Leaf NISMO RC стала быстрее Tesla Model S.

До 100 км/ч Nissan разгоняется за 3,4 с. Новая Tesla — за 2,5 с. Несмотря на это, на гоночном треке японский автомобиль значительно быстрее.

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Nissan Leaf второго поколения получил 327 л.с. и 640 Нм крутящего момента. Весит машина немного - 1220 кг. Подвеска транспортного средства "заточена" для прохождения поворотов.

Трековый спорткар имеет мало общего с массовой серийной моделью. Электромобиль представили в Испании. Он доступен для европейского рынка.

Nissan Leaf - наиболее массовый электромобиль в мире и в Украине.