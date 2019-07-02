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вторник, 02 июля 2019 14:10

Новый электрический суперкар McLaren стоит $ 400
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McLaren выпустила электрический беспилотный автомобиль для детей
Фото: McLaren Automotive
McLaren выпустила электрический беспилотный автомобиль для детей
McLaren выпустила электрический беспилотный автомобиль для детей
McLaren выпустила электрический беспилотный автомобиль для детей
McLaren выпустила электрический беспилотный автомобиль для детей

Компания McLaren выпустила электрический беспилотный McLaren 720S Ride-On для детей.

Автомобиль оборудовали пультом управления для родителей. Однако ребенок может самостоятельно ездить на машине, ведь ее оборудовали полностью рабочим рулем и педалями. В салоне находится единственное кресло для водителя.

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McLaren 720S Ride-On имеет светодиодную оптику, мультимедийную систему с поддержкой SD-карт и возможностью подключения гаджетов через USB. Презентация автомобиля состоялась на YouTube-канале McLaren Automotive.

Электромотор 720S Ride-On практически не издает звуков во время езды. Однако, чтобы добавить реалистичности, машина имитирует звук работы V8-турбо от реального спорткара.

Автомобиль доступен в нескольких цветах, которые повторяют оттенки этой модели. Стоит новый автомобиль - $ 400. Также у официальных дилеров McLaren можно приобрести миниатюрный 720S.

Bugatti выпустит детский электрокар за 30 тыс евро. Автомобиль сможет развивать скорость до 45 км / ч.

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