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суббота, 11 сентября 2021 20:03

Новая модель Tesla побила рекорд скорости

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Новая модель Tesla побила рекорд скорости
Илон Маск подтвердил новый рекорд. Фото: Скриншот с видео

Новая модель Tesla S Plaid установила новый рекорд скорости среди серийных электромобилей.

На знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг автомобиль проехал 20,76 км за семь минут и 30,9 секунды. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, Tesla побила на 12 секунд рекорд, установленный в 2019 году электромобилем Porsche Taycan.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в Twitter подтвердил новый рекорд.

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По его словам, в заезде участвовал автомобиль с завода, который не имеет никаких модификаций.

"Tesla сделает еще один заезд на другой машине Model S Plaid, которая имеет улучшенную аэродинамику, карбоновые тормоза и особые шины", - добавил Маск.

Нюрбургринг - известная гоночная трасса, расположенная у немецкого поселка Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки Формулы-1, FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.

7 сентября в Мюнхене дебютировал электрический внедорожник Mercedes Concept EQG - предсерийный прототип будущего электрического Ґелендваґена.

EQG стал электрической версии поколения G-Class. В прототипе использовали узнаваемый силуэт ґелика со всеми знаковыми элементами.

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