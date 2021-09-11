Новая модель Tesla побила рекорд скорости

Илон Маск подтвердил новый рекорд. Фото: Скриншот с видео

Новая модель Tesla S Plaid установила новый рекорд скорости среди серийных электромобилей.

На знаменитой немецкой гоночной трассе Нюрбургринг автомобиль проехал 20,76 км за семь минут и 30,9 секунды. Об этом сообщает The Verge.

Таким образом, Tesla побила на 12 секунд рекорд, установленный в 2019 году электромобилем Porsche Taycan.

Генеральный директор Tesla Илон Маск в Twitter подтвердил новый рекорд.

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По его словам, в заезде участвовал автомобиль с завода, который не имеет никаких модификаций.

"Tesla сделает еще один заезд на другой машине Model S Plaid, которая имеет улучшенную аэродинамику, карбоновые тормоза и особые шины", - добавил Маск.

Нюрбургринг - известная гоночная трасса, расположенная у немецкого поселка Нюрбург. Трасса функционирует с 1927 года, на ней проводят гонки Формулы-1, FIA WEC и других кольцевых серий автоспорта.

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