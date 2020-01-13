Nissan представил электрический концепт Ariya

Автор: Аutogeek Концепт новой Nissan Ariya

Японская автомобильная компания Nissan показала свой новый концепт Ariya.

Машину привезли на выставку CES 2020 в Лас-Вегас, сообщает Аutogeek.

Транспортное средство будут предлагать клиентам с новой полноприводной двухмоторной системой под названием e-4ORCE. В ее основе - интеллектуальная система полного привода с уникальным алгоритмом перераспределения крутящего момента.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Tesla сможет общаться с людьми

Сейчас в Nissan отказываются раскрыть все технические характеристики системы, однако уверяют, что она мощнее, чем в последней версии Leaf e +.

Автор: Аutogeek Концепт новой Nissan Ariya

"Эта технология обеспечивает отличные характеристики поворота и сцепление на скользких поверхностях, а также комфортную езду для всех пассажиров", - сказал во время презентации старший вице-президент Nissan по исследованиям и передовых разработок Такао Ассами.

Ariya получил самую новую систему автономного управления ProPilot 2.0. Внешне концепт отличается большой решеткой радиатора, узкими светодиодными фарами, короткими свесами кузова и 21-дюймовыми колесными дисками.