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четверг, 11 июля 2019 12:22

Nissan Leaf зарабатывать деньги для своих владельцев

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Nissan Leaf зарабатывать деньги для своих владельцев
Nissan тестирует электрические Leaf с реверсной зарядкой. Фото: thedriven.io

Компания Nissan тестирует в Австралии электрические Leaf с реверсной зарядкой. Авто может отдавать энергию.

В компании позиционируют электрокары, как "огромные перевозные аккумуляторы". В Nissan считают, что функция реверсной зарядки очень полезна, так как позволяет заряжать дома на колесах и другие электрокары.

Японская компания утверждает, что реверсная зарядка позволит зарабатывать владельцам электрокаров. Они смогут продавать энергию из своих авто.

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Такой подход - это еще один способ получать пассивный доход от машин.

В Nissan уверены, что самое малое, что может дать реверсная зарядка, это существенная экономия на электричестве в доме. Они предлагают заряжать авто ночью, в непиковые часы использования электричества. А днем, когда электричество во многих странах дороже, пускать ток на дом от машины.

Сейчас в Австралии запланированы тесты технологии. Она уже полностью рабочая и ее используют в Японии. Об этом сообщили на tsn.ua.

Nissan передал в официальный парк финала Лиги чемпионов УЕФА около 360 электромобилей.

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