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среда, 25 ноября 2020 16:15

Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт

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Нецелесообразно и невыгодно - эксперт о планах пересадить украинцев на электротранспорт
Правительство хочет до 2030 года заменить весь городской общественный транспорт. Фото: УНН

На днях Министерство инфраструктуры Украины заявило о планах к 2030 году заменить весь городской общественный транспорт на электрический. Однако этот проект не целесообразный для нас и приведет к негативным последствиям.

Об этом Gazeta.ua сказал эксперт по транспортному моделированию Дмитрий Беспалов.

"Сценарий полной замены общественного транспорта на электрический приведет только к негативным последствиям. Лучше получить выгоду от того, что Европа обновляет автопарк и перекупить их дизельные автобусы в хорошем состоянии. Так, например, делает Днепр. И конечно надо понимать целесообразность цели перехода на электробусы. В первую очередь, польза для экологии. Но она будет тогда, когда страна пользуется более альтернативными видами электроэнергии. А мы получаем ее в результате сгорания ископаемых. Результат пользы нулевой".

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Проблемой перехода на электротранспорт есть его большая цена и отсутствие инфраструктуры.

"В Украине соответствующую инфраструктуру надо создать практически с нуля. Это огромные деньги, которые надо еще где-то взять, и еще вопрос, достаточно ли этот проект вообще аргументированный, чтобы у него хотели вкладывать деньги. Государство само это не потянет. В Южной Корее в городе Сеул, а он развит в плане транспортной инфраструктуры, наоборот отказались от перехода на электробусы. Там пользуются газобусамы. И это хорошая практика. И еще перед тем, как разводить пустые разговоры, стоит поинтересоваться, выгодно ли городам покупать электробусы. По идее, за 10 лет старый подвижной состав сносится и мэры постепенно должны приобрести новый электрический. Но никто в здравом уме не захочет купить за минимум 300 тысяч евро один электробус, если за эти же деньги можно взять 12 крупных 8-летних автобусов из Европы", - объясняет эксперт.

Министерство инфраструктуры совместно с Европейским инвестиционным банком продолжает подготовку 2-й фазы проекта "Городской общественный транспорт Украины II", предусматривающего обновление парков общественного транспорта в разных украинских городах. Предварительно определили 18 городов-участников проекта.

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