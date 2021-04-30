"Не стоит бояться, сильнее давите на газ" - автомеханик

Время исправной работы автомобиля зависит в первую очередь от его владельца. Уже во вторую — от конструкции, надежности запчастей и материалов, считают специалисты.

Если человек бережно относится к машине сразу после покупки, авто может служить без капремонта двигателя и серьезных вмешательств в ходовую часть более 15-20 лет. Но такие машины — редкость. В большинстве водителей нет культуры обращения с техникой. В некоторых - из-за нехватки опыта, в некоторых - из-за непонимания работы механизмов машины. В таких узлы и агрегаты машины служат на треть меньше, — говорит Gazeta.ua Алексей Коваль, работает в автосервисе по ул. Большой Кольцевой. Он рассказывает о том, какие привычки водителей больше портят авто.

Автор: pmg.ua Какие самые вредные привычки водителей

У какого типа водителей больше таких привычек?

У тех, у кого в семье не было автомобиля и у кого не техническое мышление. Эти люди, которые хотят лучше для машины, и делают ряд манипуляций. А в результате получается значительно хуже и нужна помощь квалифицированного мастера. Например, у меня один знакомый в 35 лет купил первый автомобиль из автосалона. Чтобы машина блестела, он ее протирал сухой тряпкой. В результате испортил лак своего черного автомобиля. Уже через полгода такой эксплуатации кузов потускнел. На солнце видно так называемую "паутинку" от небольших царапин. Еще есть категория людей, которые очень любят смотреть всевозможных умников на "ютубе". Те советуют иногда абсурдные вещи. Скажем, заливать присадки для уменьшения износа двигателя в машины с пробегом 10-15 тысяч километров. Или обратное - заливать 92-й бензин, разбавленный спиртом, в современные технологические машины. Это приводит лишь к засорению инжектора, пересыханию всех резиновых уплотнителей и тому подобное.

То есть смотреть советы в интернете в большинстве случаев вредно?

Нет, не вредно. Важно не принимать все за чистую монету. И тем более экспериментировать над собственным автомобилем. Это в большинстве случаев не всегда заканчивается хорошо. Был случай, когда один мой клиент увидел, как прямо в "ладу-девятку" можно самому установить гидроусилитель руля. Сделал это, был очень рад. А через три месяца руль заклинило и он влетел в дерево при трассе. Весь передок теперь менять надо. Оказалось, на "ютубе" посоветовали очень тонкие болты ставить, где надо было толще, и не показали, как подгонять некоторые детали.

А в бытовом поведении? Вы говорили о кузове - что его нельзя протирать. Какие еще есть вредные привычки водителей, которые приводят к увеличению?

Да, протирать тряпкой по сухому нельзя. Это только вредит лак. Кроме того, вид машины становится хуже. Еще есть любители сами мыть машины на мойках самообслуживания. Это тоже надо уметь делать правильно. Они вплотную держат пистолет с водой. Тем самым портят верхний слой лака и краски. Не стоит пользоваться усиленно и химией на таких мойках. Она может разъедать хромированное напыление на пластике. Летом автолюбители, особенно во время отдыха на юге Украины, нередко накрывают машины тентами, чтобы не нагревался сильно салон. Эти накрытия, хотя и имеют мягкую подкладку, но все равно выполняют роль наждачки. Под них попадает пыль. Затем дует ветер. Они ту пыль ёрзают вперед-назад. Затем появляются царапины. Еще кузову очень вредит бездумная парковка.

Это какая?

Когда авто оставляют под сухими деревьями и те потом падают под открытыми окнами зданий или там, где узкий проход для людей. Также бывает ставят под деревом для тени. А то дерево цветет и выделяет сок или клей. Затем он въедается в краску.

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Водители старой закалки очень болезненно воспринимают сильный стук двери. О чем это говорит?

Это как раз показатель бережного отношения к машине. Сильный стук дверей вреден для кузова. Так же неправильно ставить ногу на порог во время посадки и высадки из салона. Обувью можно поцарапать порог и он будет ржаветь. Также никому не советую ставить кровельный багажник. Это тоже плохая привычка водителей новичков. Любой багажник на крыше расшатывает кузов. А если возить что-то тяжелое на нем, то вообще геометрия машины ухудшается.

Кстати, а какие ошибки допускают при загрузке автомобиля?

Если, скажем, это седан или универсал, то ни в коем случае тяжелые вещи не стоит перевозить в крае багажника, ближе к бамперу. Это только портить амортизаторы. Даже может привести к повреждению одного из витков задних пружин. Лучше тяжелые вещи размещать в носилках пассажиров сзади.

Каких эксплуатационных ошибок допускают водители? Что из них вредит автомобилю?

Прежде всего, прогрев машины. Особенно летом. Особенно современной машины, которую изготовили после 2000 года. Это ничего не дает. Просто сжигается топливо и двигатель работает без нагрузки. Так же резкий старт с места до 130 км/ч при холодном двигателе - это тоже очень плохо. Даже в самых современных машин за 20 минут в таком режиме работы застукают клапаны. Если же менее радикально давать ему нагрузку, то это тоже нехорошо. Ресурс двигателя при такой привычке сокращается на 20 процентов. Кроме этого, повреждаются и другие детали авто. В частности, коленчатый вал, поршни, кольца и клапаны.

А есть какие-то особенности по пользованию рулевым колесом?

Да. Не стоит его выворачивать во время стояния на перекрестке. Например, на светофоре. Уже не раз были случаи, что сзади в такого водителя ударяются машины на скорости 40 километров в час и этот вылетает на встречную полосу.

А по ходовой части?

Это целое искусство ездить, как хочешь и иметь исправную ходовую часть. В этом случае больше вреда наносят шасси машины две категории автовладельцев: уверенные в прочности своего авто и те, что пытаются очень его беречь. Первые ездят даже по лестнице, пеньках и убивают быстро машину. Вторые — всегда притормаживают перед ямами, перед холмами и на бордюрах.

А что не надо притормаживать?

Надо, но с умом. Я говорю о случаях, когда водитель, увидев небольшую ямку, резко жмет на тормоза. Тем самым блокирует передние колеса, при этом сжимаются амортизаторы и при попадании в яму происходит сильный удар в кузов. Такие удары равносильны небольшим ДТП. Небольшие ямки лучше пролететь. Лучше дать газу перед ними. Большие лучше пускать между колесами. Или заранее держать меньшую скорость.

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который усилил ответственность за нарушение правил дорожного движения. В частности, увеличил наказание за пьяное вождение, превышение скорости, непристегнутый ремень, отсутствие шлема у мотоциклиста, неосветлённый номерной знак, разговор по телефону за рулем без гарнитуры, нарушение правил проезда перекрестков, остановок, правил обгона, проезд на запрещающий сигнал светофора. Увеличили штрафы для пешеходов и велосипедистов. Так, пешеходам, которые переходят дорогу в неположенном месте, грозит штраф в 255 грн. Если велосипедист нарушил ПДД — штраф 340 грн. За эти же нарушения, совершенные в нетрезвом виде, — 680 грн, за создание аварийной ситуации — 850 грн. Закон также предусматривает, что суд лишен возможности освобождать от ответственности тех нарушителей, которые попались впервые и раскаялись.