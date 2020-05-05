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вторник, 05 мая 2020 17:04

Назвали топ-10 лучших авто 2020 года
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MMR составил рейтинг десятки лучших автомобилей в 2020 году.

Во внимание принимали авто, вышедшие в финал конкурса World Car of the Year 2020.

Kia Telluride

Автор: Аукцион Авто
  Kia Telluride
Kia Telluride

Telluride дебютировал в начале 2019-го. Кроссовер получил 3,8-литровую атмосферную "шестерку" мощностью 295 л. с. Работает она в паре с 8-ступенчатым "автоматом".

Mazda CX-30

Автор: InfoCar.ua
  Mazda CX-30
Mazda CX-30

В прошлом году по итогам краш-тестов Euro NCAP транспортное средство признали самым безопасным автомобилем за всю историю испытаний, проводимых организацией. Сейчас машина доступна и в Украине.

Porsche Taycan

Автор: Porsche Newsroom
  Porsche Taycan
Porsche Taycan

Первая электрическая модель Porsche победила в номинации "лучший люксовый автомобиль" и вошла в тройку лучших спорткаров года. Аккумулятор заряжается за 5 ч. На быструю зарядку до 80% достаточно 15 мин.

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Mazda 3

Автор: 5Koleso.ru
  Mazda 3
Mazda 3

Дебют новинки состоялся в 2018-м на автосалоне в США. У нее появился полный привод, который ранее был прерогативой машин для японского рынка.

KIA e-Soul

Автор: 3DNews
  KIA e-Soul
KIA e-Soul

Европейскую версию электрической Kia Soul представили в марте 2019-го на автосалоне в Женеве. Электромобиль получил батарею емкостью 67,1 кВт/ч. Новый аккумулятор позволил увеличить запас хода до 452 км.

Mini Electric

Автор: ITC.ua
  Mini Electric
Mini Electric

Новинку представили летом 2019-го. Силовая установка электрокара состоит из электрического мотора мощностью 184 л. с. и 270 Нм крутящего момента. Пробег без подзарядки - около 250 км. Максимальная скорость - 150 к/ч.

Volkswagen T-Cross

Автор: InfoCar.ua
  Volkswagen T-Cross
Volkswagen T-Cross

Самый маленький кроссовер в семье Volkswagen дебютировал в 2018-м. Сейчас он успел войти в топ-25 самых популярных авто Европы. На украинском рынке новинки пока нет.

Mercedes Benz EQC

Автор: TopGear Russia
  Mercedes Benz EQC
Mercedes Benz EQC

Продажи авто стартовали в мае 2019-го. Электрический кроссовер получил батарею емкостью 85 кВт/ч и два электрических мотора - по одному на каждой оси. Их суммарная отдача - 408 л. с. и 760 Нм крутящего момента. В Украине Mercedes EQC официально не представлен.

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Peugeot 208

Автор: Motor1.com
  Peugeot 208
Peugeot 208

Автомобиль дебютировал в 2019-м. Добраться до Украины новинка должна в этом году. Теперь автомобиль доступен в полностью электрическом исполнении. Новую версию оснастили электромотором мощностью 139 л. с., который питается от батареи емкостью 50 кВт/ч.

Porsche 718 Cayman

Автор: Auto Vercity
  Porsche 718 Cayman
Porsche 718 Cayman

Авто признали лучшим спорткаром года. До 100 км/ч родстер разгоняется за 4,5 с. Максимальная скорость составляет 293 км/ч.

С 1 мая автомобили переходят на летний режим. Это означает, что водители могут не включать ближний свет фар днем во время движения вне населенных пунктов.

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05
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