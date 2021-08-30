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понедельник, 30 августа 2021 11:41

Назвали самый популярный автомобиль в Европе
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Хэтчбек Dacia Sandero впервые в истории назвали самым популярным автомобилем в Европе. Третье поколение Sandero официально представили в прошлом году вместе с Sandero Stepway и Logan. Новая модель основана на платформе CMF-B от Renault Group.

Долгое время лидером продаж оставался Volkswagen Golf, сообщает JATO. По итогам продаж новых автомобилей в Европе за июль 2021 года бюджетный хэтчбек Dacia занял первое место. Sandero румынской сборки за месяц разошелся тиражом 20 446 единиц.

"Хотя Volkswagen потерял лидерство по продажам, он остается брендом с наибольшим количеством моделей в первой десятке рейтинга благодаря моделям Golf - 19 425 проданных единиц, Polo - 17 343 единицы, T-Roc - 16 494 авто, а также T-Cross - 14 170", - говорится в сообщении.

В список бестселлеров июля также попали Toyota Yaris, которая заняла третье место в рейтинге, Hyundai Tucson - шестая позиция, Dacia Duster - восьмое место, Ford Puma - девятая ступенька рейтинга и Peugeot 2008 с результатом в 13 134 экземпляров, который оказался на 10-м месте.

В прошлом месяце европейский рынок упал на 24% после четырех месяцев роста. Автопроизводители столкнулись с резким сокращением числа регистраций новых автомобилей не только из-за пандемии, но и из-за нехватки полупроводников.

Фото: media.dacia.com

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У миллиардеров разные вкусы на авто. Одни скупают роскошные модели, а другим достаточно скромной и удобной машины. Основатель Facebook 36-летний Марк Цукерберг приобрел итальянский автомобиль Pagani Huayra с V12 с двумя турбонаддувами. Хотя его состояние оценивается в $97 млрд, его часто замечают и за рулем обычной Honda Jazz.

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