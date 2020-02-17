Назвали самые популярные компактные автомобили в Украине

Renault стало абсолютным лидером по продажам среди всех автобрендов Фото: InfoCar.ua

По результатам продаж 2019 году в Украине зарегистрировали 87 448 автомобилей.

Среди них: 10091 машин А-класса - до 3,6 м и B-класса - от 3,6 до 4,1 м, передает RST.ua.

Доля продаж компактных авто A-класса составила почти 0,5% всего рынка. Общее количество регистраций сити-каров в Украине составила 385 единиц.

ТОП-3 самых продаваемых моделей А-класса:

- Citroen C1;

- Peugeot 108;

- Fiat 500.

Доля продаж машин B-класса составила 9709 автомобилей. Это более 11% всего рынка.

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ТОП-3 самых продаваемых моделей В-класса:

- Renault Sandero

- Nissan Juke;

- Chery Tiggo 2.

За год украинцы приобрели автомобилей B-класса на сумму $146 млн без учета дополнительного оборудования.

ТОП-5 лучших по цене автомобилей B-класса в 2019 году:

- Renault Sandero;

- Nissan Juke;

- Toyota C-HR;

- Chery Tiggo 2,

- Skoda Fabia.

За 2019 год в Украине бренд Renault стал абсолютным лидером по продажам среди всех автомобильных брендов, заняв 16,7% всех проданных легковых автомобилей в Украине.