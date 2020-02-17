Назвали самые популярные компактные автомобили в Украине

По результатам продаж 2019 году в Украине зарегистрировали 87 448 автомобилей.
Среди них: 10091 машин А-класса - до 3,6 м и B-класса - от 3,6 до 4,1 м, передает RST.ua.
Доля продаж компактных авто A-класса составила почти 0,5% всего рынка. Общее количество регистраций сити-каров в Украине составила 385 единиц.
ТОП-3 самых продаваемых моделей А-класса:
- Citroen C1;
- Peugeot 108;
- Fiat 500.
Доля продаж машин B-класса составила 9709 автомобилей. Это более 11% всего рынка.
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ТОП-3 самых продаваемых моделей В-класса:
- Renault Sandero
- Nissan Juke;
- Chery Tiggo 2.
За год украинцы приобрели автомобилей B-класса на сумму $146 млн без учета дополнительного оборудования.
ТОП-5 лучших по цене автомобилей B-класса в 2019 году:
- Renault Sandero;
- Nissan Juke;
- Toyota C-HR;
- Chery Tiggo 2,
- Skoda Fabia.
За 2019 год в Украине бренд Renault стал абсолютным лидером по продажам среди всех автомобильных брендов, заняв 16,7% всех проданных легковых автомобилей в Украине.
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