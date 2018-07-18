Назвали количество машин проданных за первое полугодие

Renault Duster одна из самых популярных моделей. ФОТО: http://dzhips.com

За первое полугодие 2018 года рынок новых авто в Украине вырос на 7%. Продали 39,5 тыс. Автомобилей.

Лидером предпочтений является японская Toyota - 4893 машины, на втором месте Renault - 3839 машин. Немного отстает в рейтинге Volkswagen - 3692 автомобиля, сообщает ассоциация "Укравтопром".

Если брать конкретную модель, то самой популярной в Украине является Renault Duster - 1450 новых автомобилей модели была поставлена на учет. Более 1000 продано новых автомобилей других моделей - Toyota RAV-4, Audi A3, Volkswagen Golf, Toyota Camry, Hyundai Tucson и Renault Logan.

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