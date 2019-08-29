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четверг, 29 августа 2019 10:27

Назвали цену Skoda Scala для Украины

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Назвали цену Skoda Scala для Украины
Обнародовали цену на Skoda Scala в Украине. Фото: из открытых источников

Один двигатель, одна комплектация, две трансмиссии на выбор - вот что сейчас доступно для заказа в Украине.

Единственный предложенный силовой агрегат - 1,6-литровый дизель, по крайней мере пока. Удивительно, ведь дизельные двигатели в Украине часто реализуют позже, продажи начинают с бензиновых агрегатов.

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Между тем запланировано, что моторную линейку для Украины сложат из трех двигателей: двух бензиновых с объемом 1,0 и 1,5 л, а также 1,6-литрового дизельного "сердца".

Сейчас минимальная цена Skoda Scala с механической коробкой передач - около 627 тыс. грн. Версия с 7-ступенчатой ​​DSG стоит от 665 тыс. грн. Об этом сообщили на auto.24tv.ua.

Электромобиль Renault Zoe в лондонском автомате можно купить за несколько кликов.

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29
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