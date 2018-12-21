Наложили 4 миллионов гривен штрафов за превышение скорости

Работает около 100 TruCam. Фото: Автоцентр

За первые два месяца использования радаров для измерения скорости оштрафовали 18 тыс. водителей.

Нарушители оплатили 4 млн грн штрафов, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

Полтора месяца на дорогах работал 31 TruCam. На днях передали еще 66 приборов. Их используют на дорогах государственного значения и скоростных магистралях.

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Князев также заявил, что система автоматической фото- и видеофиксации правонарушений на дорогах заработает в полном объеме в первой половине следующего года.

8 октября патрульная полиция начала использовать устройства измерения скорости TruCam. В течение первой недели патрульная полиция использовала TruCam в пилотном режиме для профилактики и не штрафовала водителей за превышение скорости.