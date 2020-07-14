Найденный камень стал ключом к разгадке иероглифов

На плите зафиксирована благодарность жрецов царю Египта Птолемею V Епифан. Фото: Британский музей.

Вблизи города египетского города Розетта среди старого здания лейтенант Пьер-Франсуа Бушар 19 июля 1799-го нашел необычную плиту с иероглифами. Расшифровал тексты французский историк Шампольон. Розеттский камень хранят в Британском музее.

Считают, что этот камень высеченный в эллинистический период в Египте. Его, вероятно, перевезли в раннехристианский период во время строительства Форта Жюльен близ городка Розетта неподалеку от Александрии. Во время наполеоновской кампании в Египте его нашел французский лейтенант Пьер-Франсуа Бушар. Это был первый древнеегипетский двуязычный надпись восстановлен в наше время. Он вызвал широкий общественный интерес. Розеттский камень стал ключом к расшифровке египетских иероглифов.

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После открытия камня его отправили в Каир, где за год до того по приказу Наполеона открыли Институт Египта. Начиная с 1802 года он доступен для широкой публики в Британском музее и там стал самым посещаемым экспонатом.

Верхний и средний надписи сделаны древнеегипетскими иероглифами и демотическим письмом (распространенным в тогдашнюю эпоху скорописью). Нижний надпись сделана одной из древнегреческих языков - койне.

На плите зафиксирована благодарность жрецов царю Египта Птолемею V Епифану. К открытию Розетского камня и его дальнейшей расшифровки, древнюю египетскую язык и письменность не понимали. Эту способность потеряли еще до падения Римской империи.

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