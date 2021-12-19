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воскресенье, 19 декабря 2021 17:25

Началось голосование за лучшие автомобили в Украине

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  Фото: autoroku.ua
Фото: autoroku.ua

Стартовало голосование за "Автомобиль года в Украине 2022". Оно будет проходить до 31 января 2022 года на сайте национальной акции "Автомобиль года в Украине".

Главными номинациями традиционно являются машины со званием "Легковой автомобиль 2022" и "Кроссовер/SUV 2022".

Каждый желающий может оставить голос на сайте autoroku.ua. Среди всех, кто будет голосовать еженедельно, будут разыгрывать талоны на горючее, автомобильные пылесосы и компрессоры, набор инструментов и т.д.

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По результатам голосования общественного жюри будут определены по 5 финалистов в главных номинациях. Эти машины в феврале протестирует на финальном тест-драйве экспертное жюри.

  Фото: autoroku.ua
Фото: autoroku.ua

По сумме баллов экспертного и общественного жюри в марте 2022 года будет назван Легковой автомобиль 2022 и Кроссовер/SUV 2022, и победителей дополнительных и специальных номинаций. Среди дополнительных номинаций будут следующие:
- Легковой автомобиль премиум-сегмента
- Кроссовер/SUV премиум-сегмента
- Легковой электромобиль
- Электрокроссовер/SUV
- Плагин-гибридный легковой автомобиль
- Плагин-гибридный кроссовер/SUV
- Гибридный автомобиль
- Соотношение цена/качество
- Дизайн
- Спортивный автомобиль.

Кроме этого, определят победителей в специальных номинациях: Легковой автомобиль люкс-сегмента, Кроссовер/SUV люкс-сегмента. В акции также представлены автомобили легкового коммерческого сегмента в номинациях Пикап, Компактный фургон и Фургон, но голосовать за такие автомобили будет только Экспертное жюри в составе отдельной группы, имеющих опыт создания обзоров или испытания авто, представленных в этих номинациях. .

Акция проходит ежегодно с 2001 года. В этом году в акции приняли участие 44 модели автомобилей, из которых 25 сражались за победу в главных номинациях – Легковой автомобиль 2021 и Кроссовер/SUV 2021.

В номинации "Легковой автомобиль 2021" победила чешская Skoda Octavia. В номинации "Кроссовер 2021" лучшим стал французский Peugeot 2008.

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Дата
19
декабря

Закончилось самое длинное сражение войны

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