На АЗС объяснили, почему цены на топливо продолжают расти

Себестоимость топлива для АЗС выросла на 25% для бензина и на 30% для дизеля

Цены на топливо выросли на 2-3 грн за литр топлива менее чем за месяц. Главными причинами стала мировое подорожание нефти и падения курса гривны по отношению к доллару и евро.

Цены на "черное золото" за сентябрь-октябрь повысились на 20% с $72 до $86. При этом национальная валюта ослабла на 1,30 грн к доллару, пишет "Сегодня".

Также подорожал и автогаз. Только с 9 по 10 октября цены на АЗС поднялись на 1-38 коп. за литр. Причиной стало подорожание ресурса на оптовом рынке.

"Октябрьские котировки газа на белорусско-польской границе оказались на $40 за тонну выше, чем в сентябре. Это и толкнуло оптовые цены вверх", - объяснили эксперты в Нефтегазовой ассоциации Украины.

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На АЗС объясняют, что инфляция зарплат и поднятие государством цен на коммунальные услуги также стали причиной роста расходов автозаправочных комплексов и влияние на ценообразование.

Стабильно растут и налоги в цене горючего.

Себестоимость топлива для АЗС выросла на 25% для бензина и на 30% для дизеля.

"Цены на нефтепродукты и дальше будут зависеть от курса валют и цен на нефть", - говорит Вадим Бардась, инвестаналитик Европейского аналитического центра.

При текущих ценах на нефть более $80 за барр. возможно подорожание до $100. Это приведет к резкому поднятию цены на нефтепродукты для потребителей.

"К сожалению, ни власть страны, ни операторы АЗС не могут повлиять на рост мировых цен на нефть и котировок на нефтепродукты. Ожидается дальнейший рост цен на АЗС еще на 5-7%", - подытожил Вадим Бардась.

В мире нефть состоянию на 8 октября стоит $83,39 за барр. По словам директора консалтинговой группы "А-95" Сергея Куюна, если нефть подорожает на 10%, то цены на заправках вырастут в пределах 5%. Каждые $ 10 в барреля - это 1,5 грн на литре топлива. Если нефть будет стоить $100 за барр., То бензин подорожает до 40 грн за литр.