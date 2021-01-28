Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander

Фото: Autonews

16 февраля состоится презентация самой популярной модели Mitsubishi - кроссовера Outlander четвертого поколения. Автомобиль будет иметь другой дизайн и современные электронные помощники. Об этом сообщает Autonews.

Кросовер станет "первой моделью производителя, которая будет олицетворять следующее поколение дизайна Mitsubishi", сообщил генеральный директор подразделения дизайна японской компании Сэйдзи Ватанабэ, Автомобиль позаимствует многие элементы у концепта Engelberg Tourer с футуристическим дизайном, который дебютировал весной 2019 году в Женеве.

Кроссовер станет заметно крупнее своего предшественника. Автомобиль получит многоуровневую головную оптику с раздельными элементами, бамперы с защитными пластинами, массивную решетку радиатора в стиле Engelberg Tourer и выштамповки на боках. В отличие от прототипа, серийный Outlander будет модернизированную информационно-развлекательную систему, "умную" навигационную систему и передовые функции помощи водителю на дороге. В салоне также установят совершенно новую центральную консоль с селектором режимов движения, шайбой выбора режимов работы полного привода и пультом климат-контроля.

Главная техническая изменение в Outlander четвертого поколения - новая платформа CMF-С / D. Такая же, как в Nissan X-Trail. Также кроссовер позаимствует у Nissan 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 183 лошадиных сил, который будет работать совместно с вариатором.

Из-за пандемии COVID-19 дебют автомобиля уже традиционно состоится в онлайн-формате. Старт продаж машины запланирован на третий квартал 2021 года. Первыми странами, где можно будет купить автомобиль четвертого поколения, станут США и Канада.

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28 января Renault представит серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. Его начнут продавать в Индии в первом квартале 2021 года. Цена базовой версии авто $ 7 тыс., примерно 197 тыс. грн.