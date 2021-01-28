 
Ексклюзивы
1/5
Как дома легко определить кислотность почвы для лучшего урожая
Как дома легко определить кислотность почвы для лучшего урожая
Просмотров: 99
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
"Как это вы в Украине не понимаете русский?" - як кафе и магазины переходят на украинский язык
Просмотров: 2034
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Фактически покупаем российскую электроэнергию - эксперт об импорте из Беларуси
Просмотров: 207
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
"Плюсы" сдались - разблокировали видео Geek Journal с критикой "1+1"
Просмотров: 333
Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова
Такие люди не должны воспитывать украинцев - защитники языка отреагировали на скандал в НПУ имени М. П. Драгоманова
Просмотров: 522
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 306
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
2 Просмотров: 459
Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт
Каждый ученик должен иметь возможность выбирать форму обучения - образовательный эксперт
Просмотров: 234
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Больше всего предрассудков у украинцев - в отношении здоровья
Просмотров: 81
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 495
Фото
Все фото
4
5
4
3
8
Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
Hyundai представил новый &quot;горячий&quot; Tucson
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Наличие клиренса и будет стоить 197 тыс. грн - Renault будет продавать новый кроссовер
Наличие клиренса и будет стоить 197 тыс. грн - Renault будет продавать новый кроссовер
Украинская полиция будет ездить на Peugeot 301
Украинская полиция будет ездить на Peugeot 301
Mercedes представил новый компактный электрокроссовер
Mercedes представил новый компактный электрокроссовер
Видео
Все видео
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Sony тестирует на дорогах первый электромобиль
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Поздравил с праздником: пьяный водитель сыграл для патрульных на баяне
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
Mercedes, который прячет номера от камер автофиксации, стал "звездой" сети
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
На дорогах впервые заработают беспилотные такси
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Nissan показал видео с новым пикапом Navara
Интервью
1/5
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2 Просмотров: 810
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Живое обучение всегда было дорогим удовольствием - эксперт рассказал о спросе на репетиторов
Просмотров: 306
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Опасно приглашать Россию на Крымский саммит - Сенченко
Просмотров: 180
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
"В команде были игроки, с которыми не сложились отношения" - почему "Челси" уволил Лэмпарда
Просмотров: 414
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Зеленский не говорит о войне, потому что слабоват - Пархоменко
Просмотров: 495
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
27 января 2021
1 Просмотров: 765
Запрошення на похорон
"Прощання з Ігорем відбудеться у четвер, о 13:00. Дякую всім, хто його знав і любив", – таке повідомлення приходить на Viber з невідомого ...
четверг, 28 января 2021 11:34

Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
4

  Комментировать

Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
Фото: Autonews
Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander
Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander

16 февраля состоится презентация самой популярной модели Mitsubishi - кроссовера Outlander четвертого поколения. Автомобиль будет иметь другой дизайн и современные электронные помощники. Об этом сообщает Autonews.

Кросовер станет "первой моделью производителя, которая будет олицетворять следующее поколение дизайна Mitsubishi", сообщил генеральный директор подразделения дизайна японской компании Сэйдзи Ватанабэ, Автомобиль позаимствует многие элементы у концепта Engelberg Tourer с футуристическим дизайном, который дебютировал весной 2019 году в Женеве.

Кроссовер станет заметно крупнее своего предшественника. Автомобиль получит многоуровневую головную оптику с раздельными элементами, бамперы с защитными пластинами, массивную решетку радиатора в стиле Engelberg Tourer и выштамповки на боках. В отличие от прототипа, серийный Outlander будет модернизированную информационно-развлекательную систему, "умную" навигационную систему и передовые функции помощи водителю на дороге. В салоне также установят совершенно новую центральную консоль с селектором режимов движения, шайбой выбора режимов работы полного привода и пультом климат-контроля.

Главная техническая изменение в Outlander четвертого поколения - новая платформа CMF-С / D. Такая же, как в Nissan X-Trail. Также кроссовер позаимствует у Nissan 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 183 лошадиных сил, который будет работать совместно с вариатором.

Из-за пандемии COVID-19 дебют автомобиля уже традиционно состоится в онлайн-формате. Старт продаж машины запланирован на третий квартал 2021 года. Первыми странами, где можно будет купить автомобиль четвертого поколения, станут США и Канада.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Hyundai представил новый "горячий" Tucson

28 января Renault представит серийную версию субкомпактного кроссовера Kiger. Его начнут продавать в Индии в первом квартале 2021 года. Цена базовой версии авто $ 7 тыс., примерно 197 тыс. грн.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Mitsubishi представит новое поколение легендарного Outlander». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
января

Спецслужбы взялись за ликвидацию церкви

Железной дорогой соединили берега 2 океанов

Антарктиду открыли 201 год назад

Во время пожара на балу король сошел с ума

Взорвался космический челнок "Челленджер"

Самое читаемое
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги 10 Просмотров: 12132
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Раввин дал совет президенту Зеленскому
 1 Просмотров: 9801
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
Показали шокирующие фото российского концлагеря в оккупированном Донецке
19
 Просмотров: 9468
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
Дочь легендарного спортсмена и модели обольщает голыми фото
15
 Просмотров: 8253
Елена Шевченко умерла после операции
Елена Шевченко умерла после операции Просмотров: 6868
Авто
Перекрыли движение на двух международных трассах
Перекрыли движение на двух международных трассах Просмотров: 54
Tesla Motors впервые стала прибыльной
Tesla Motors впервые стала прибыльной Просмотров: 162
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
Hyundai представил новый "горячий" Tucson
5
 Просмотров: 1665
На радость фанатам "Назад в будущее" - DeLorean перевыпустят
На радость фанатам "Назад в будущее" - DeLorean перевыпустят Просмотров: 189
Правительство США закупит 600 тыс. электромобилей
Правительство США закупит 600 тыс. электромобилей Просмотров: 153
Больше всего комментируют
10
Кого украинцы выбрали бы президентом - свежие рейтинги
3
Украина может обойтись без вакцинации - врач назвал условия
2
Награждение тех, кто фальсифицировал дело Шеремета, - позор для президента
2
Закон о референдуме: Айвазовская развеяла "зраду"
1
Раввин дал совет президенту Зеленскому
Голосов: 15787
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть