Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией

За 20 лет компания изменит подход к производству. Фото: pixabay.com

До 2040 года компания Mercedes-Benz планирует стать углеродно-нейтральным производителем.

К тому времени производства автомобильного концерна будут обеспечивать нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщил The-village, ссылаясь на Market Watch.

Сейчас компания разрабатывает безуглеродные механизмы в работе - от разработки и поставщиков к производству, в частности, производства электрокаров.

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