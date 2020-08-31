Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией

До 2040 года компания Mercedes-Benz планирует стать углеродно-нейтральным производителем.
К тому времени производства автомобильного концерна будут обеспечивать нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщил The-village, ссылаясь на Market Watch.
Сейчас компания разрабатывает безуглеродные механизмы в работе - от разработки и поставщиков к производству, в частности, производства электрокаров.
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