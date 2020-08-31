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понедельник, 31 августа 2020 19:15

Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией

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Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией
За 20 лет компания изменит подход к производству. Фото: pixabay.com

До 2040 года компания Mercedes-Benz планирует стать углеродно-нейтральным производителем.

К тому времени производства автомобильного концерна будут обеспечивать нулевые выбросы углекислого газа в атмосферу, сообщил The-village, ссылаясь на Market Watch.

Сейчас компания разрабатывает безуглеродные механизмы в работе - от разработки и поставщиков к производству, в частности, производства электрокаров.

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