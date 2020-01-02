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пятница, 03 января 2020 07:25

Mercedes выпустит гибридный спорткар

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Mercedes выпустит гибридный спорткар
Mercedes-AMG GT 73 может составить конкуренцию Porsche Panamera Фото: Drive2

Немецкая компания Mercedes подтвердила выпуск гибридного спорткара Mercedes-AMG GT 73.

Автомобиль оснастили 4,0-литровым V8 и электромотором. Их общая мощность должна превысить 800 л.с, сообщает Motor1.

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Новинка должна составить конкуренцию 680-сильному Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, который разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с.

До 100 км/ч автомобиль будет разгоняться за 3 с. Дата премьеры Mercedes-AMG GT 73 пока неизвестна.

22 декабря 1900 впервые имя Mercedes получило транспортное средство.

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