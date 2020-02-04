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среда, 05 февраля 2020 05:25

Mercedes выпустит более 30 новых моделей за два года

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Mercedes выпустит более 30 новых моделей за два года
Mercedes начнет пидиляты больше внимания электрификации автомобилей Фото: fineartamerica.com

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует к 2022 году выпустить 32 новых моделей.

Среди машин будут электромобили, гиперкары, внедорожники и гибридные автомобили, сообщает Autocar.

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В Mercedes-Benz заверили, что постараются в производстве новых моделей уменьшить выбросы углерода.

Также немецкая компания будет уделять больше внимания электрификации автомобилей и повышению эффективности традиционных бензиновых двигателей.

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz рассекретил серийную версию електрофургона eSprinter.

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