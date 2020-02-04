Mercedes выпустит более 30 новых моделей за два года

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz планирует к 2022 году выпустить 32 новых моделей.
Среди машин будут электромобили, гиперкары, внедорожники и гибридные автомобили, сообщает Autocar.
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В Mercedes-Benz заверили, что постараются в производстве новых моделей уменьшить выбросы углерода.
Также немецкая компания будет уделять больше внимания электрификации автомобилей и повышению эффективности традиционных бензиновых двигателей.
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