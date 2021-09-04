Mercedes сделал одежду из переработанных подушек безопасности

Компания Mercedes-Benzсоздала новую линию одежды из переработанных подушек безопасности.

Это сделали в сотрудничестве с дизайнером высокой моды Хероном Престоном, чтобы ознаменовать 50-летия подушки безопасности и 40-летия ее внедрения в автомобиле. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes.

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Одежду сделали из переработанных подушек безопасности. Для создания коллекции компания пригласила знаменитого американского модельера Херона Престона, известного как пропагандиста экологичности, новаторства и устойчивого развития.

Престон придумал концептуальную коллекцию Airbag - три образа мужской и женской одежды, созданных с использованием переработанных подушек безопасности.

В оформлении одежды использовали узоры и цвета, напоминающие о безопасности автомобиля. Некоторые детали содержат красные, оранжевые и черные маркировки, а также текст, который можно найти на автомобилях и манекенах для краш-тестов. В частности, круги, разделенные на контрастные цветовые части.

Внутри одежды спрятали приспособления, которые позволяют его надувать.

Компания Apple планирует начать массовое производство собственных автомобилей. Это может произойти уже в 2024 году. Производитель ведет переговоры с японскими и азиатскими поставщиками.