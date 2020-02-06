Менее трех секунд разгоняется до сотни новый канадский спорткар

Фото: felinocars.com

Канадский автопроизводитель Felino представил свой новый спорткар CB7R.

В общем планируют изготовить 10 экземпляров, говорится на сайте компании.

"Felino CB7R был разработан гонщиком для того, чтобы передать владельцу автомобиля беспрецедентный опыт вождения и эмоции", - сообщили в автокомпании.

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Машину создали в двух вариантах. Один имеет 6,2-литровый двигатель V8 с мощностью в 525 л.с. Второй получил 7-литровый двигатель V8 с мощностью в 700 л.с.

Максимальная скорость первого составит 325 км/ч, второго - 345 км/ч. Цена автомобиля стартует от $275 тыс. До 100 км/ч обе модели будут разгоняться за 2,9 с.

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