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четверг, 20 мая 2021 10:17

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

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&quot;Мчался&quot; с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста
Американского таксиста арестовали полицейские фото: afisha.nyc

20 мая 1899 года американец Джекоб Герман стал первым водителем, которого арестовали за превышение скорости. Он "мчался" по одной из улиц Нью-Йорка со скоростью 20 км/ч.

Американского таксиста догнали на велосипедах полицейские и арестовали. К тому времени разрешенная скорость для водителей составляла не более 15 км/ч.

Первое производство автомобилей основали в 1888-м в Германии Карл Бенц и Эмиль Роже во Франции. К началу XX в. в Западной Европе начался подъем автомобильной промышленности, особенно во Франции.

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В 1893 году в США братья Чарльз и Фрэнк Дюре основали первую американскую компанию по производству автомобилей Duryea Motor Wagon Company.

В течение нескольких лет сотни производителей по всему западному миру начали выпускать автомобили по разным технологиям. 1905 год стал вершиной в развитии автомобиля. Больше автомобилей начали продавать обычным потребителям. Скорость автомобиля ежегодно возрастала.

11 мая 1970 года в Мариуполе открыли первую троллейбусную линию. История электротранспорта в Мариуполе началась с модели Škoda 9Tr. Эти троллейбусы поехали по маршруту №1 Драматический театр - Троллейбусное депо №4.

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Дата
20
мая

"Мчался" с неразрешенной скоростью: арестовали таксиста

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