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четверг, 27 января 2022 22:56

Матричные фары и дистанционное управление со смартфона – стартовали продажи нового Nissan Qashqai
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На этой неделе в Украине представили новое поколение кроссовера Nissan Qashqai. Также официально стартовали продажи модели.

Третье поколение Qashqai имеет совершенно новый кузов. Дизайн автомобиля стал значительно смелее предыдущего поколения. Его разработкой занималась команда компании Nissan Design Europe, расположенная в центральной части Лондона. А проектировала машину компания Nissan Technical Centre Europe, расположенная также в Великобритании.

  Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua

Визуально модель стала более целенаправленной с более выраженными "плечевыми линиями". Передняя часть Qashqai имеет увеличенную решетку радиатора и узкие матричные фары с фирменными дневными ходовыми огнями в стиле бумеранга. Электроника адаптирует во время движения форму луча фар в зависимости от дорожных условий и других участников дорожного движения. Луч разделен на 12 отдельных элементов, избирательно выключаемых при обнаружении встречного транспортного средства. Благодаря этому нововведению фары могут излучать более яркий луч дальше и шире, но его форма эффективно меняется, поэтому встречные участники дорожного движения не будут ослеплены.

Кроссовер имеет немало вариантов исполнения – доступен в 11 цветах кузова с пятью двухцветными комбинациями на выбор.

  Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua

Автомобиль построили на новой платформе CMF-C. Кузов стал немного выше и шире. Багажник новинки теперь больше на 74 см чем в предыдущей генерации, его общий объем - 504 л.

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Салон машины тоже стал просторнее. В ней использовали современные материалы. По центру торпеды – 12,3-дюймовый экран. Управление дисплеем осуществляется с помощью нового переключателя на руле. 10,8-дюймовый проекционный дисплей (HUD) является самым большим в сегменте.

  Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua

Некоторые функции автомобиля можно управлять через смартфон. К примеру, из него можно включать фары, сигнал, центральный замок и т.д.

Qashqai для нашего рынка комплектуют бензиновым двигателем 1,3 DiG-T мощностью 130 или 150 л.с., соответствующим стандарту Euro6-d. Есть новая система управления 4WD с возможностью выбора режимов движения Normal, ECO, Sport, Snow и Off Road.

Автомобиль предлагают в 5 комплектациях: Visia, Acenta, N-Connecta, Tekna и Tekta+. Стоимость модели базовой комплектации Visia стартует от 724 180 грн., а самая дорогая стоит 1 113 660 грн.

Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua
Автор: topgir.com.ua

Первое поколение Nissan Qashqai было одним из первых массовых кроссоверов в Украине. Начиная с 2007 года, почти 30 000 машин этой модели продали в Украине. Второе поколение Qashqai до сих пор является самым популярным среди украинских покупателей бренда Nissan.

Автор: Владимир Мукан
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