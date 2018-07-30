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Людям в колясках разрешили ездить по проезжей части

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Людям в колясках разрешили ездить по проезжей части
Людей на колясках отнесли к участникам дорожного движения. Фото: lutsk.rayon.in.ua

Людей на колясках отнесли к участникам дорожного движения. Ввели понятие "кресло колесное", вместо "инвалидная коляска". Соответствующее постановление принял Кабмин.

"Раньше люди, которые двигались в колясках, не имели специального статуса. Их приравнивали к пешеходам. Решение правительства исправляет недостатки в правилах дорожного движения, приближает их к европейским нормам", - говорит Gazeta.ua автоюрист Вадим Володарский.

Люди на колесных креслах имеют право двигаться по тротуарам, пешеходным или велосипедным дорожкам, ездить по краю проезжей части дороги, улице или по обочине.

"Во время движения по тротуарам такие водители должны выполнять требования, касающиеся пешеходов. Если лицо в колесном кресле движется по обочине или краю проезжей части нужно двигпться в том же в направлении, что и другие транспортные средства. Поворачивать слева или справа можно на дорогах с одной полосой движения в каждом направлении ", - объясняет Gazeta.ua адвокат Валерий Пономаренко.

Колясочники должны использовать исправные и надлежащим образом оборудованные колесные кресла. Нельзя перевозить грузы и пассажиров.

"Если на транспортном средстве есть знак "Водитель с инвалидностью", нужно должен иметь при себе документ, подтверждающий этот статус. Если признаки инвалидности не является явными и водитель не имеет необходимых документов, ему грозит штраф. Сумма - от 60 до 100 необлагаемых гривен", - продолжает специалист.

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Во время движения в темное время суток кресла надо оборудовать фонарями или светоотражающими элементами. Их можно прикрепить к одежде.

В Украине повысили размер штрафа за парковку автомобилей на месте для инвалидов. Составляет от 1,02 до 1,7 тыс. грн. Такую же сумму будут взимать с организаций, не обустроивших парковочные места для людей с ограниченными возможностями. Ранее штраф составлял 450 грн.

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30
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