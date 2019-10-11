Лучшие спорткары и американский фургон - пройдет Party Place Project

Party Place Project состоится 19 октября Фото: Party Place Project

19 октября в Киеве по адресу ул. Кольцевая дорога, 22 состоится презентация мобильной выездной локации Party Place Project.

Событие пройдет под открытым небом. Посетителям в действии продемонстрируют американский фургон Airstream и его технический upgrade.

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"Каждый сможет сделать ставку на самого моторного таракана и получить супер-приз или испытать удачу на забавных аттракционах", - сообщают организаторы мероприятия.

В программе Party Place Project запланированы фотозоны с лучшими суперкарами страны, бесплатный глинтвейн, выступление молодого стендап-комика, много вкусной еды и музыки.

Party Place Project состоится в Киеве, ул. Кольцевая дорога, 22 в Nanoprotec. Начало в 16:00. Вход - бесплатный и только для лиц старше 16 лет.