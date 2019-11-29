LEGO выпустил свой Cybertruck

 
Ексклюзивы
1/5
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Чтобы не было, как в 1990-х. Почему украинцы боятся рынка земли
Просмотров: 252
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3 Просмотров: 2314
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Перед встречей с Путиным Зеленского предостерегли от "особого статуса" и остальных кремлевских планов
Просмотров: 1071
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
Позиция по газу показывает, что Зеленским руководят из Москвы - эксперт
1 Просмотров: 1017
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
1 Просмотров: 1233
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 936
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 1053
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 11394
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1764
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 1035
Фото
Все фото
7
4
3
10
10
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
Родился создатель первого в мире автомобиля
Родился создатель первого в мире автомобиля
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Говорите, что машина страшная? У Tesla заказали уже 150 тыс. пикапов Cybertruck
Презентовали первый электромобиль Lexus
Презентовали первый электромобиль Lexus
Видео
Все видео
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Установили новый мировой рекорд скорости на тракторе
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Автомобиль с реактивным двигателем разогнали до 1010 км/ч
Закрывают новые въезды для грузовиков
Закрывают новые въезды для грузовиков
Объявили официальное название электрического Mustang
Объявили официальное название электрического Mustang
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Заряд за три минуты: выпустили новый электрокар
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6534
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2916
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2331
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1323
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1242
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
28 ноября 2019
Просмотров: 243
Все з собою
Змалку та й досі я зачарований майстрами-кустарями. Є в їхньому способі існування щось од дитячої мрії: щоб усе, що любиш, ти робив сам, так, як ...
пятница, 29 ноября 2019 13:00

LEGO выпустил свой Cybertruck

  Комментировать
LEGO выпустил свой Cybertruck
LEGO создал свою версию Tesla Cybertruck Фото: LEGO

Датский производитель конструкторов для детей LEGO показал свою версию пикапа Tesla Cybertruck Илона Маска.

На фотографиях видно, что конструкция машины не является сложной. Ее собрали из нескольких блоков конструктора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck

"Эволюция пикапа уже здесь. Гарантированная ударопрочность ", - написала компания LEGO в Twitter.

Несмотря на то, что в публикации нет никаких упоминаний о Cybertruck или Tesla, однако в компании сделали отсылку на инцидент, который произошел с электромобилем во время презентации.

На прошлой неделе генеральный директор компании Tesla Илон Маск представил электрический пикап Cybertruck, стекло которого повредилось от тестовых ударов металлическим шариком. Позже Маск объяснил, что произошло это из-за того, что оно уже пострадало во время предыдущих тестов от удара кувалдой.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «LEGO выпустил свой Cybertruck». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
ноября

Изобретение украинца спасло 2-х моряков

Золото, драгоценные камни и кинжал - президент издал указ символике

Пилот открыл неизвестную землю

Самое читаемое
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
Показали эпические фотографии, которые доведут до истерического смеха
26
 Просмотров: 72281
Беременная женщина умерла за рулем авто
Беременная женщина умерла за рулем авто
3
 Просмотров: 13311
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
Экономист объяснил, почему доллар стремительно дешевеет
 Просмотров: 9846
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
Гороскоп на 28 ноября: кому повезет больше всего
 Просмотров: 8379
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
Біткоін - це експеримент, який все ще триває: експерт розповів про перспективу криптовалюти і е-гривні
 Просмотров: 6399
Авто
В Десне испытали бронеавтомобили
В Десне испытали бронеавтомобили
7
 Просмотров: 1431
Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck
Кто первый в Украине заказал Тesla Cybertruck Просмотров: 1116
Skoda начала производство своего первого электромобиля
Skoda начала производство своего первого электромобиля Просмотров: 234
Дворники Tesla заменят лазерным устройством
Дворники Tesla заменят лазерным устройством Просмотров: 1206
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
В Украине заметили чрезвычайно дорогой бронированный внедорожник Dartz
4
 Просмотров: 1890
Больше всего комментируют
9
У волонтера Маруси Зверобой проходят обыски
6
За осень Зеленский потерял 21% поддержки - опрос
3
Европейский Союз не может защититься самостоятельно - Меркель
3
Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского
3
Риэлтора зарезали в собственном офисе. Мотив преступника шокировал
Голосов: 13657
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua