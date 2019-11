LEGO выпустил свой Cybertruck

Датский производитель конструкторов для детей LEGO показал свою версию пикапа Tesla Cybertruck Илона Маска.

На фотографиях видно, что конструкция машины не является сложной. Ее собрали из нескольких блоков конструктора.

"Эволюция пикапа уже здесь. Гарантированная ударопрочность ", - написала компания LEGO в Twitter.

Несмотря на то, что в публикации нет никаких упоминаний о Cybertruck или Tesla, однако в компании сделали отсылку на инцидент, который произошел с электромобилем во время презентации.

The evolution of the truck is here. Guaranteed shatterproof 😬 pic.twitter.com/RocTEkzzwI