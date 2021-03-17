Легендарный Mini Cooper станет полностью электрическим

Марка Mini перейдет на электротягу к 2030 году.
Половина от общих продаж концерна будет приходиться на электрические модели уже через 6 лет, пишет Der Spiegel.
Последний автомобиль Mini с двигателем внутреннего сгорания выпустят в 2025-м.
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Переход на электротягу упрощает то, что модельный ряд Mini включает всего несколько моделей, среди которых:
• Cooper;
• Clubman;
• Countryman.
Компания выпускает один электромобиль Mini. Это вариант бывшей малолитражки Cooper SE - Mini Electric.
Ранее отказаться от выпуска авто с ДВС и полностью электрифицировать модельный ряд обязались такие гиганты, как Volvo и Jaguar Land.
Toyota также представила электрический кроссовер, который заряжается за 10 мин.
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