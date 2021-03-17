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среда, 17 марта 2021 12:14

Легендарный Mini Cooper станет полностью электрическим

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Легендарный Mini Cooper станет полностью электрическим
Автомобиль Mini станет полностью электрическим. Фото: mini.autoua.net

Марка Mini перейдет на электротягу к 2030 году.

Половина от общих продаж концерна будет приходиться на электрические модели уже через 6 лет, пишет Der Spiegel.

Последний автомобиль Mini с двигателем внутреннего сгорания выпустят в 2025-м.

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Переход на электротягу упрощает то, что модельный ряд Mini включает всего несколько моделей, среди которых:

• Cooper;

• Clubman;

• Countryman.

Компания выпускает один электромобиль Mini. Это вариант бывшей малолитражки Cooper SE - Mini Electric.

Ранее отказаться от выпуска авто с ДВС и полностью электрифицировать модельный ряд обязались такие гиганты, как Volvo и Jaguar Land.

Toyota также представила электрический кроссовер, который заряжается за 10 мин.

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Дата
17
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