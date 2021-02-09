Легендарный Jeep Wrangler станет электромобилем

Фото: jeep.com

28 марта 2021 года американская компания Jeep представит электроверсию Wrangel. Это произойдет на фестивале Easter Jeep Safari в штате Юта на западе США.

Сначала представят опытный образец модели Wrangler с полностью электрической "начинкой". Готовую к серийному производству модель ожидают в конце 2021 года или в начале 2022-го, информирует сайт производителя.

Основой для автомобиля станет классический короткобазный вариант модели. По предварительной информации, автомобиль получит 1 электромотор и 3 компактные батареи.

1-й в истории модели Wrangler электрифицированный внедорожник будет предложен в 2 версиях - Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Они отличаются комплектациями и доступными опциями.

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