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вторник, 09 февраля 2021 18:13

Легендарный Jeep Wrangler станет электромобилем
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Jeep Wrangler станет электромобилем
Фото: jeep.com
Jeep Wrangler станет электромобилем
Jeep Wrangler станет электромобилем
Jeep Wrangler станет электромобилем

28 марта 2021 года американская компания Jeep представит электроверсию Wrangel. Это произойдет на фестивале Easter Jeep Safari в штате Юта на западе США.

Сначала представят опытный образец модели Wrangler с полностью электрической "начинкой". Готовую к серийному производству модель ожидают в конце 2021 года или в начале 2022-го, информирует сайт производителя.

Основой для автомобиля станет классический короткобазный вариант модели. По предварительной информации, автомобиль получит 1 электромотор и 3 компактные батареи.

1-й в истории модели Wrangler электрифицированный внедорожник будет предложен в 2 версиях - Sahara 4xe и Rubicon 4xe. Они отличаются комплектациями и доступными опциями.

Citroen представил новый хэтчбек своего суббренда DS. Его создали по мотивам концепта Aero Sport Lounge.

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