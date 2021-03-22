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понедельник, 22 марта 2021 17:33

Lamborghini готовит две новинки с V12

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Lamborghini готовит две новинки с V12
Lamborghini готовит две новинки с V12 фото: autoloft.com.ua

Итальянская компания Lamborghini готовит к презентации две новые модели с двигателем V12. Одной из них может оказаться преемник Aventador.

Будущий Aventador будет иметь атмосферный V12 с гибридной силовой установкой. Дебют состоится в 2021 году, информирует Motor1.

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Компания может также создать другой гибрид, подобный модели Sian. Она отличается от традиционных гибридных транспортных средств тем, что использует систему суперконденсаторов и выдает 819 л. с.

Вторым авто может стать индивидуальная конструкция, похожая на SC20.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании вернуть средства за приобретенный автомобиль.

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