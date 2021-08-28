Кто станет автомобилем года в Украине - испытали главных претендентов

Фото: Владимир Мукан

В четверг состоялся первый предварительный тест-драйв 10 автомобилей. Все они являются претендентами на звание "Авто Года 2022".

Десять машин различных производителей, классов и с различными кузовами выстроили у автозаправочного комплекса Socar на просп. Степана Бандеры. Это были Cupra Formentor, Haval Jolion Mercedes-Benz C-Class, Mercedes-Benz EQC, Opel Crossland, Peugeot 208, Peugeot 3008 Hybrid, Renault Captur, Seat Leon, Subaru Outback.

Там с машинами познакомились автомобильные журналисты, которые есть в составе экспертного жюри акции. На них отправились в село Глебовка Киевской области в 30 км от столицы в гостинично-ресторанный комплекс "Джинтама-Бриз". Там каждый испытал автомобили-претенденты на специальных трассах.

Кроссоверы тестировали на легком бездорожье с грунтовыми дорогами, остальные автомобилей - на асфальтированной покрытии разного качества.

Большинство машин-участников акции появились в продаже в Украине в этом году. Например, новый испанский бренд Cupra для многих был открытием. Так же многие эксперты удивил китайский кроссовер Haval Jolion богатым оснащением стоимости до 700 тыс. грн. Mercedes-Benz C-Class и EQC отличались технологичностью и большим количеством электронных помощников для водителя и пассажиров, а также высоким уровнем автономного вождения и безопасности. Почти идентичный внешне с бензиновой версией гибрид Peugeot 3008 Hybrid показал во время тестов хорошие результаты по расходу топлива. Минимальный расход - 1,2 литра на 100 км пробега. Благодаря французскому Peugeot 208 и испанском Seat Leon можно было сравнить различные подходы к строительству эмоциональных городских хэтчбеков. Renault Captur, представленного в Украине летом, показал себя во время тестов как удобный и практичный компактный кроссовер для города. Кроме того, его клиренса достаточно, чтобы передвигаться лучшими грунтовыми дорогами. В полноприводный японский универсал этой шестого поколения Subaru Outback во время тестов отметили точное рулевое управление и продуманный салон и багажник.

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Голосование Общественного жюри начнется в декабре, а к тому времени нас ждет еще один предварительный тест интересных новинок.

В этом году в номинации "Легковой автомобиль 2021" победила чешский Skoda Octavia. В номинации "Кроссовер 2021" лучшим стал французский Peugeot 2008.