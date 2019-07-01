Кроссовер Audi Q2 теперь будут выпускать и "электричкой"

Audi выпустила электрическую версию компактного кроссовера Q2. Фото: autotimesnews.com

Audi выпустила электрическую версию компактного кроссовера Q2.

Дизайн авто практически не изменился, за исключением решетки радиатора и переднего бампера.

Электрокар построен на модульной платформе MQB. Машина получила "начинку" от Volkswagen e-Golf. Кроссовер оборудуют двигателем с потенциалом 136 л.с. Он сможет развивать скорость до 150 км/ч.

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До "сотни" транспортное средство сможет разогнаться за 10,2 с.

Автомобиль укомплектован аккумулятором на 38 кВт/ч, что позволит проехать Q2 на одном заряде около 250 км.

Пока электрокар будут продавать в Китае. Audi считает невозможным иметь одинаковую стратегию развития на европейском, американском и китайском рынках. Большие, премиальные автомобили Audi предлагают Европе и Америке. Компактный Q2 отправили в Азию. Об этом сообщила tsn.ua.

В Америке отзывают партию электрокаров Audi e-tron из-за возможности возгорания батарей.