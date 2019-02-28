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четверг, 28 февраля 2019 09:43

"КрАЗ" изготовил для "Метинвеста" оригинальную спецмашину

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&quot;КрАЗ&quot; изготовил для &quot;Метинвеста&quot; оригинальную спецмашину
Компания "АвтоКрАЗ" разработала оригинальный специализированный автомобиль - передвижную авторемонтную мастерскую КрАЗ-63221 по заказу международной горно-металлургической группы компаний "Метинвест"

"АвтоКрАЗ", в партнерстве с ООО "Спец-Ком-Сервис" (г. Вишневое), по заказу международной горно-металлургической группы компаний "Метинвест", изготовил оригинальный специализированный автомобиль - передвижную авторемонтную мастерскую КрАЗ-63221. Спецмашина отгружается в адрес одного из филиалов ООО "Метинвест-Промсервис".

Авторемонтная мастерская КрАЗ-63221 предназначена для обеспечения аварийно-ремонтных и других технических работ, транспортировки аварийно-ремонтных бригад и спецоборудования к месту проведения ремонта. Оригинальность спецмашины - в сочетании двухсекционного КУНГа, бортовой платформы и крано-манипуляторной установки. Ранее автозавод производил либо бортовые спецмашины с краном манипулятором, или автомастерские с двух- или трехсекционными КУНГами.

На данной машине кузов-фургон имеет два отсека: пассажирский на 6 мест и грузовой. Внутреннее оборудование пассажирского отсека состоит из автономного и тосольного отопителей, комфортных сидений с инерционными ремнями, откидного столика. С внешнего дополнительного оборудования - раздвижные окна на левом борту фургона и боковой двери, аварийно-вентиляционный люк на крыше.

Фургон оснащен задними, боковыми и передними LED габаритными и маркерными огнями. Предусмотрены боковые защитные устройства - велоотбойники.

Кран-манипулятор FASSI F155A с грузовым моментом 14,88 т•м, углом вращения 416˚, вылетом стрелы 2,50 м - 8,25 м, максимальной грузоподъемностью до 5000 кг, имеет аварийную кнопку выключения, гидравлические аутригеры и насос, крюк и крепления к КМУ.

Платформа, служащая для перевозки узлов, агрегатов или материалов, изготовлена из холоднокатаных гнутых профилей и швеллеров.

Линейка спецтехники КрАЗ постоянно дополняется новыми моделями, которые национальный производитель создает, благодаря особым требованиям своих крупных заказчиков, таких как "Метинвест", "Укргаздобыча", "Укрнафта", ПГОК. Все чаще - это универсальная комбинированная техника с повышенным уровнем комфорта и безопасности.

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