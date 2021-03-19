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пятница, 19 марта 2021 10:40

Каким транспортом чаще всего пользуются украинцы

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Каким транспортом чаще всего пользуются украинцы
Каким транспортом чаще всего пользуются украинцы фото: emol.com

В прошлом году локдаун задал новые тренды в выборе транспорта. Украинцы стали больше обращать внимание на альтернативные средства передвижения.

В марте 2020 года популярность велосипедов на OLX выросла на 70%. Соответствующую информацию исследовали аналитики сервиса OLX.

В феврале 2021 года самым популярным видом транспорта стал велосипед. Его на сайте OLX украинцы искали 1,2 млн раз. Вторыми по популярности стали скутеры - их искали 448 тыс. раз. Чуть меньше запросов касались мотоциклов - 430 тыс. и мопедов - 227 тыс. поисков.

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Несколько меньше украинцы интересовались электросамокатами. Их искали 107 тыс. раз. Нестандартные виды транспорта привлекают меньше. Например, гироборды пытались найти только 18 тыс. раз, а моноколеса - 14 тыс. Еще скромнее интересовалась дрифт-картами и электроскейтами - 1,7 тыс. и 1,1 тыс. поисковых запросов соответственно.

Жительница Канады Эрика Месса сообщила, что новый кроссовер Hyundai Tucson травмировал ее неожиданным торможением. Теперь она требует от компании средства за приобретенный автомобиль.

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