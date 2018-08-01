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среда, 01 августа 2018 11:56

Каких цветов автомобили нравятся украинцам
5

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Украинцы приобрели 39,5 тыс. новых легковых автомобилей за первое полугодие. Чаще всего они были окрашены в белый, серый или черный цвета.

Как сообщили в Укравтопроме, наиболее ходовым цветом стал белый. Более 30% всех новых автомобилей, прошедших регистрацию с января по июнь, были белыми.

Автор: Urkavtoprom
  Лидером продаж белой масти стала модель Renault Duster - 659 шт.
Лидером продаж белой масти стала модель Renault Duster - 659 шт.

Около четверти реализованных автомобилей - авто, окрашенные в серый цвет. В этом цвете доминировал автомобиль Audi A3.

Автор: Urkavtoprom
  Серый Audi A3 предпочли 374 автомобилистов
Серый Audi A3 предпочли 374 автомобилистов

Третьим по популярности цветом стал черный. На автомобиль любимого цвета Генри Форда пришлось 16% рынка новых легковушек.

Автор: Urkavtoprom
  Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry - 650 шт.
Лидером в черном цвете стала модель Toyota Camry - 650 шт.

Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция в предпочтениях украинцев.

Автор: Urkavtoprom
  Больше синих авто были модели Volkswagen Golf - 230 шт.
Больше синих авто были модели Volkswagen Golf - 230 шт.

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Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин.

Автор: Urkavtoprom
  В этом цвете наибольшим спросом пользовался Nissan Qashqai - 127 шт.
В этом цвете наибольшим спросом пользовался Nissan Qashqai - 127 шт.

В Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили. Больше всего евроблях завозят с Польши.

В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжают в 2 таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более 5 дней, или 10 - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин на срок до года.

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Дата
01
августа

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