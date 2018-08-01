Каких цветов автомобили нравятся украинцам

Украинцы приобрели 39,5 тыс. новых легковых автомобилей за первое полугодие. Чаще всего они были окрашены в белый, серый или черный цвета.
Как сообщили в Укравтопроме, наиболее ходовым цветом стал белый. Более 30% всех новых автомобилей, прошедших регистрацию с января по июнь, были белыми.
Около четверти реализованных автомобилей - авто, окрашенные в серый цвет. В этом цвете доминировал автомобиль Audi A3.
Третьим по популярности цветом стал черный. На автомобиль любимого цвета Генри Форда пришлось 16% рынка новых легковушек.
Синий цвет выбрали 9% покупателей и это четвертая позиция в предпочтениях украинцев.
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Замыкает пятерку лидеров коричневый, в который были окрашены 8% реализованных новых машин.
В Украину продолжают завозить нерастаможенные автомобили. Больше всего евроблях завозят с Польши.
В Украине автомобили с иностранной регистрацией въезжают в 2 таможенных режимах: транзита и временного ввоза. Первый позволяет автомобилю находиться на таможенной территории Украины не более 5 дней, или 10 - если водитель будет возвращаться через другой пропускной пункт. В режиме временного ввоза автомобиля можно ввозить в Украину без уплаты таможенных пошлин на срок до года.
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