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среда, 05 июня 2019 11:11

Какие технические жидкости меняют при обслуживании автомобиля?

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Какие технические жидкости меняют при обслуживании автомобиля?
На СТО компании "Oiler" предлагают только качественные расходные материалы

Если во время эксплуатации автомобиля появляются посторонние звуки или вибрация, снижение мощности двигателя или проблемы с зажиганием, то пора отправить его на техническое обслуживание. Все эти симптомы свидетельствуют о появлении выработки деталей, загрязнении важных систем автомобиля или потере смазочным материалом своих первоначальных свойств. Устраняется все это в условиях автосервиса, после диагностики и определения степени износа комплектующих, состояния расходных материалов. Стоит отметить, что чем старше машина, тем выше вероятность появления таких проблем между плановыми ТО. Часто проблемы возникают именно из-за технических жидкостей и смазочного материала.

Как влияет на работу состояние технических жидкостей

Антифриз и тормозная жидкость требуют периодической замены из-за возможных окислительных процессов. Они негативно влияют на системы, в которых работают. Это обусловлено потерей антикоррозийных свойств данными жидкостями, от чего они начинают вступать во взаимодействие с другими веществами, которые могут случайно оказаться в системе, или если есть контакт с металлом. Чтобы этого избежать, следует менять данные жидкости согласно рекомендациям производителя. В противном случае теплопроводность антифриза уменьшается, и система охлаждения не сможет поддерживать оптимальный температурный режим двигателя. Что касается тормозной жидкости, то при потере свойств она менее эффективно передает усилия на суппорта, что в сочетании с выработанными колодками может привести к аварийной ситуации.

Смазочный материал также является технической жидкостью, но он делится на жидкое масло в АКПП или моторе, и на густую смазку для отдельных элементов механизмов. Последняя имеет большую вязкость, чтобы смазочный материал хорошо держался на поверхности детали. Что касается масла, то у него низкий коэффициент вязкости, так как оно не должно препятствовать работе механизмов, а напротив, обеспечивать высокую эффективность за счет снижения коэффициента трения между ними. Стоит помнить, что трансмиссионное масло отличается от моторного свойствами, а потому они не являются взаимозаменяемыми. Это обусловлено разными условиями работы, так как в моторе механическое действие выполняет коленчатый вал, а в коробке передач редуктор, а это два разных механизма.

Где выполнять обслуживание

Прежде чем отправляться в автосервис, следует отказаться от идеи сэкономить на смазочном материале и приобрести недорогое моторное или трансмиссионное масло. Чем ниже свойства этих технических жидкостей, тем больше вероятность, что их придется менять раньше рекомендованного производителем срока. Поэтому на СТО компании "Oiler" предлагают только качественные расходные материалы, которые можно тут же заменить на станции обслуживания. Автосервисы компании оснащены всем необходимым оборудованием, а потому тут может быть выполнена не только зарядка аккумулятора в Киеве, но и серьезный ремонт ходовой или силового агрегата.

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Дата
05
июня

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