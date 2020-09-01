Какие новые авто покупали в августе чаще всего

По сравнению с июлем, спрос на новые авто снизился на 17%. Фото: pixabay.com

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем год назад. По сравнению с июлем, спрос на новые авто снизился на 17%.

В последний месяц лета чаще всего покупали автомобили марки Renault - 1334 машины получили регистрационные номера, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

На автомобили Toyota спрос уменьшился на 2% по сравнению с 2019-м. Их приобрели 1148 шт. В августе приобрели 560 машин марки Volkswagen, что на 24% больше, чем в этом месяце в прошлом году. Четвертым по популярности был Hyundai - 341 регистрация, что на 10% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% Suzuki - 311 шт., сообщает Укравтопром.

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В Топ-10 августа попали: Skoda - 294 шт.; Nissan - 281 шт.; Mitsubishi - 229 шт.; Peugeot - 221 шт.; Mazda - 220 шт.

Бестселлером стал Renault Duster. Автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

С начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.