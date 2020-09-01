Какие новые авто покупали в августе чаще всего

 
Ексклюзивы
1/5
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
"Сразу попал в скандал" - Айвазовская о назначении Кравчука в ТГК
Просмотров: 2106
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
На рынке новостроек - кризис: эксперт назвал причину
Просмотров: 1269
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
"Моего 16-летнего сына убилиа любовь к Украине "- мать убитого Степана Чубенко
1 Просмотров: 3213
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Сашу перебило пополам пулеметной очередью - Наталья Дубчак о погибшем сыне
Просмотров: 7740
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 1683
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 11367
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1575
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 927
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 585
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 306
Фото
Все фото
6
13
12
30
3
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Киевляне смастерили крошечную Tesla за 500 грн
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Минивэн с кожаными сиденьями и первое появление обновленной модели - Opel представил новинки в Киеве
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Bentley представил самый быстрый в мире кроссовер
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка &quot;Агро-2020&quot;
Тракторы, машины и сельскохозяйственные дроны - стартовала выставка "Агро-2020"
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Когда первый электромобиль от Lexus станет доступен в Европе
Видео
Все видео
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
"Большая стройка": до приезда Зеленского ночью клали асфальт
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Ему асфальт не нужен - американцы показали, на что способен новый Ford Bronco
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
Больно смотреть: показали, как суперкар Lamborghini едет по украинской разбитой дороге
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
60 превышений скорости за 50 дней и ни одного уплаченного штрафа. Как ездят народные депутаты
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Nissan продемонстрировал новый кроссовер
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 2223
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 603
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 891
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5814
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3375
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
30 августа 2020
Просмотров: 819
Перестали боятися
– Ти ж із Волині. Мають бути родичі в Білорусі, – каже колега Дмитро, коли в сусідній державі спалахують протести. Рідні там не маю, ...
вторник, 01 сентября 2020 14:01

Какие новые авто покупали в августе чаще всего

  Комментировать
Какие новые авто покупали в августе чаще всего
По сравнению с июлем, спрос на новые авто снизился на 17%. Фото: pixabay.com

В августе украинцы приобрели и зарегистрировали почти 7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 16% меньше, чем год назад. По сравнению с июлем, спрос на новые авто снизился на 17%.

В последний месяц лета чаще всего покупали автомобили марки Renault - 1334 машины получили регистрационные номера, что на 6% меньше, чем в прошлом году.

На автомобили Toyota спрос уменьшился на 2% по сравнению с 2019-м. Их приобрели 1148 шт. В августе приобрели 560 машин марки Volkswagen, что на 24% больше, чем в этом месяце в прошлом году. Четвертым по популярности был Hyundai - 341 регистрация, что на 10% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. Замыкает пятерку лидеров месяца с ростом продаж в 56% Suzuki - 311 шт., сообщает Укравтопром.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией

В Топ-10 августа попали: Skoda - 294 шт.; Nissan - 281 шт.; Mitsubishi - 229 шт.; Peugeot - 221 шт.; Mazda - 220 шт.

Бестселлером стал Renault Duster. Автомобили этой модели в прошлом месяце получили 605 регистрационных номеров.

С начала года украинцы приобрели и поставили на учет 52,5 тыс. новых легковых автомобилей, что на 4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие новые авто покупали в августе чаще всего». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

СССР сбил пассажирский "Боинг"

Политзаключенного выдвинули в президенты

Во Львове разбомбили вокзал и церковь

Создал научную школу и баллотировался в президенты - сегодня 95 лет Игорю Юхновскому

Начал вещание крымскотатарский телеканал

Выполнили требование Евромайдана

Рынок газа: что нового появилось для потребителей

Смертную казнь заменили пожизненным заключением

Луганский аэропорт держал оборону 146 дней

Пьеса пробудила украинский народ

Землетрясения унесло жизни более 100 тыс. людей

Самое читаемое
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
Соблазнительный дизайнер позировала НЮ
5
 1 Просмотров: 74398
Обнаженная француженка загорала у бассейна
Обнаженная француженка загорала у бассейна
5
 Просмотров: 63787
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка
Беларусь остановилась. В стране началась крупнейшая в истории забастовка Просмотров: 11826
&quot;У меня испортилось настроение&quot;: пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня 1 Просмотров: 8595
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
Калифорнийская фитнес-модель дразнит соблазнительными фото
5
 Просмотров: 7704
Авто
Tesla обновила программное обеспечение в электромобилях - какие функции добавили
Tesla обновила программное обеспечение в электромобилях - какие функции добавили Просмотров: 99
Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией
Mercedes-Benz обещает стать полностью экологической компанией Просмотров: 234
Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне
Tesla протаранила полицейский автомобиль, пока водитель смотрел кино на смартфоне Просмотров: 945
Импорт авто: сколько денег украинцы готовы отдать за подержанную машину
Импорт авто: сколько денег украинцы готовы отдать за подержанную машину Просмотров: 774
В Мариуполе прошёл этап чемпионата Украины по ралли
В Мариуполе прошёл этап чемпионата Украины по ралли Просмотров: 108
Больше всего комментируют
5
"Зеленский привел к власти клоунов, которые разрушают государственность" - дипломат
2
В Минске проходит Марш мира и независимости: фото и видео
2
На мэра Одессы "слуги" выдвинут юмориста Филимонова
2
Зеленский в рабочее время приехал на съезд своей партии. Показали кандидатов в мэры
1
"У меня испортилось настроение": пастух рассказал, как насиловал 12-летнего парня
Голосов: 15236
Голосование Как наказывать пьяных водителей?
  • Увеличить штраф до 40 тыс. грн
  • В год отправлять на исправительные работы
  • Забирать пожизненно водительское удостоверение
  • Восстановить смертную казнь
  • Не наказывать
  • Читать лекцию о вреде алкоголя
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua