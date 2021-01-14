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четверг, 14 января 2021 20:38

Какие машины можно купить в Украине стоимостью до 39 тыс. грн?
5

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За последние 5 лет б/у автомобили в Украине подешевели в долларовом эквиваленте. Главная причина - насыщение рынка недорогими машинами с ЕС и США.

Имея 100-150 тысяч гривен, можно выбрать авто на каждый день, какое не будет приносить много хлопот. Однако много в продаже и дешевых автомобилей.

Портал Gazeta.ua нашел легковушки с автоматической коробкой передач стоимостью до 39 000 гривен. Все выбранные машины - реальные, на ходу и имеют электрические стеклоподъемники, гидроусилитель руля и тому подобное.

Nissan Bluebird - 28 тыс. грн

1989 года выпуска

пробег - 100 тыс. км.

Японский переднеприводный седан производили с 1983 по 1990-й год. Эти модели продавали в кузове универсал и седан. На автомобиль устанавливали бензиновые двигатели объемом 1,6, 1,8 и 2,0 литра.

В Украине немало таких машин. Есть версии с полным электропакетом, распространенные комплектации с автоматической коробкой передач. У владельцев нередко возникают трудности с некоторыми деталями. Их сложнее найти, чем к немецким автомобилям.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Ford Scorpio - 36,4 тыс. грн

1991 выпуска

пробег - 281 тыс. км.

Автомобиль бизнес-класса, который изготавливали в течение 1985-1998 года в Германии. Модель имеет просторный комфортабельный салон, богатое оснащение и крепкую подвеску. В Украине немало автомобилей этой модели в кузове лифтбек. Многие машины в комплектациях с кожаным салоном.

Обычно такие машины стоимостью до 50 тыс. грн имеют кузов с коррозией или проблемную ходовую часть.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Audi 90 - 36,4 тыс. грн

1985 выпуска

пробег - 145 тыс. км.

Немецкий седан Audi 90 первого поколения производили с 1984 по 1987 год. Это была мощная версия "восьмидесятки". На модель устанавливали рядные бензиновые моторы объемом 2,0 и 2,2 литра. А также 1,6-литровый турбодизель мощностью 70 л. с. В "Ауди 90" был передний привод, но модификация с 2,2-литровым двигателем предлагалась и в полноприводном исполнении.

Большинство машин этой модели стоимостью до 40 тыс. грн имеют немало неоригинальных деталей, деформирован кузов и двигатель после нескольких капремонтов.

Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

OPEL Ascona С - 37800

1989 выпуска

пробег - 111 тыс. км.

Немецкий Opel Ascona С производили с 1981 по 1988 год. Технологически автомобиль во многом является более прогрессивным за советский ВАЗ-2108 или АЗЛК-2141. Имеет просторный салон, высокую ремонтопригодность и довольно простую конструкцию.

Базовым двигателем был 1,3-литровый силовой агрегат мощностью 60 л.с., распространенным был и 1,6-литровый мотор мощностью 75 л.с. S-версии с более высокой степенью сжатия имели увеличенную на 20% мощность. На верху линейки находилась модель GTE с электронным впрыском топлива и мощностью 130 л.с.

С ввезенных подержанных машин в 1990-х годов Ascona было больше всего. Они имеют неплохое рулевое управление и надежные двигатели. Слабым местом является кузов машины. Много его частей подвержены сильной коррозии.

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Автор: rst.ua
  Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн
Автомобили с автоматичности коробкой передач. Стоимость машин - до 39 тыс. грн

Fiat Croma - 39 тыс. грн

1992 выпуска

Пробег - 228 тыс. км

Итальянский лифтбек среднего класса Fiat Croma второго поколения производили с 1991 по 1996 год. Дизайн модели разрабатывал Джорджетто Джуджаро. Подавляющее большинство этих машин в Украине оснащены 1,6, 2.0-литровыми двигателями мощностью от 83 до 155 сил. Можно найти машины с 2-литровыми турбированными силовыми агрегатами или V-образной "шестеркой" объемом 2,5 литра, развивающий 159 л. с.

Автор: Владимир Мукан
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